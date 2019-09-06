Как выбрать жильё в новостройке эффективным образом?

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Покупка жилья в новостройке может оказаться разумным решением для тех пользователей, которые желают заселиться в комфортное и уютное пространство

При этом, можно самостоятельно подобрать тип планировки, вариант отделки и месторасположение будущего жилья. В данный момент, рынок новостроек постоянно растёт, поэтому многие застройщики снижают стоимость одного квадратного метра для того, чтобы сделать свой вариант наиболее доступным.

Варианты отделки

Перед покупкой квартиры в новостройке необходимо внимательным образом учесть множество различных факторов. Самые простые из них касаются места расположения будущего жилья, площади квартиры, количества комнат.

Разумеется, каждый будущий житель желает выбрать для себя наиболее комфортный вариант, в котором будет всё необходимое. Семейные люди ценят просторность, наличие всех необходимых дополнений для проживания. Таком случае, встаёт резонный вопрос - какую квартиру выбрать? Ту, что подешевле, но без отделки или с черновым ремонтом, либо новенькую и свежую квартиру с отделкой. Вопрос цены в этом случае также имеет решающее значение.

И разумеется, что гораздо дешевле подобрать квартиру с черновым ремонтом, чем тратить дополнительные средства на ту отделку, которая может вам не понравиться. Это разумно для тех, у кого есть время для дальнейшей отделки помещения в выбранном стиле. Также в данный данный момент можно нанять дизайнера и создать уникальный проект в рамках установленного заранее бюджета.

Если же в квартиру необходимо заселиться срочно, а застройщик предлагает вариант с неплохой чистовой отделкой, но некоторые покупатели рассматривают его в качестве основного. В таком случае, цена 1 квадратного метра выйдет заметно дороже, но вам не придётся тратить свое драгоценное время и средства на дополнительный ремонт. Хороши квартиры в новостройках ещё и тем, что они оставляют довольно широкий выбор для формирования окончательного дизайна жилого гнездышка.

Инфраструктура

Ещё один немаловажный фактор при выборе квартиры в новостройке – инфраструктура прилегающего района. Рядом с домом должны быть расположены все необходимые магазины, торговые центры, а в шаговой доступности – детсады, школы и больницы. Транспортная развязка также станет полезным дополнением для связи с внешним миром. Такой подход помогает обустраивать жильё наиболее разумным образом, а также не тратить время на посещение необходимых заведений за приделами родного района. Каждый застройщик стремится выполнить строительство в том месте, где уже имеется какая-либо инфраструктура.

Преимущества приобретения квартиры в новостройке:

• возможность выбора всех технических характеристик жилья в зависимости от потребностей конкретной семьи;

• процесс покупки регулируется официальными органами;

• простота приобретения и возможность уложиться в рамки любого бюджета;

• большое количество готовых предложений ЖК в столице и иных городах.

Как выбрать новостройку в Москве и регионах?

Подбор новостройки в Москве, а тем более регионах усложняется тем, что каждый застройщик стремится презентовать свой продукт наиболее разумным образом, уделяя особое внимание различного рода достоинствам. О минусах же и иных подводных камнях чаще всего не сообщается. Таким образом, будущему покупателю следует самостоятельно осуществлять поиск новостроек при помощи удобного каталога. Каталог новостроек в России расположен на виртуальном сервисе, а также содержит в себе информацию обо всех имеющихся ЖК, которые строятся в том или ином городе, ценах на 1 м², данные о планировках и характеристиках домов.

В качестве приятного дополнения будет полезно почитать отзывы реальных пользователей, чтобы убедиться в правильности своего выбора.

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