Приобретение квартиры у супругов в разводе: подводные камни

11:18

Семейным кодексом предусмотрен определенный порядок совершения сделок с общим имуществом

Проверяй и не доверяй!

Мы уже неоднократно рассказывали о проблемах, с которыми можно столкнуться при решении квартирного вопроса. Предостеречь читателей от ошибок нам помогают эксперты столичного агентства недвижимости ИНКОМ-Недвижимость. Предлагаем вашему вниманию реальную историю. Будьте внимательны - на месте ее участников может оказаться каждый. Впрочем, слово специалистам.

Недавно к нам обратилась семья Холмогоровых за помощью в оформлении сделки. Они собрались купить квартиру в Москве, сами нашли в известной базе недвижимости подходящий вариант. Браться своими силами за оформление побоялись. И не напрасно, как оказалось.

Оформительская сделка – стандартная риэлторская услуга. Как положено, наши специалисты приступили к проверке юридической чистоты. А это очень часто преподносит самые разнообразные сюрпризы.

Вникаем в детали

Собственницей облюбованного нашими клиентами вторичного жилья являлась Марина Шелестова. Она предоставила договор купли-продажи этого объекта на свое имя и собственный паспорт. На первый взгляд, придраться не к чему. Недвижимость куплена в 2016 году; двумя годами позже зарегистрирован брак с гражданином Ковалевым, о чем свидетельствовал соответствующий штамп. Приобретение совершено до вступления в брак, супруг на него права не имеет.

Однако оказалось, что до 2016 года Марина была замужем за Михаилом Шелестовым. Супруги развелись, делить имущество, в число которого входил очень неплохой актив - квартира в Москве, не стали. Там и осталась благополучно проживать предприимчивая дама.

В начале 2017 года она поменяла паспорт, и теперь в нем не было штампа ни о вступлении в брак, ни о его расторжении. И тут же вступила в новый брак.

Дальше – больше

Вы спросите – в чем проблема? Ну вышла женщина замуж повторно… Но Семейным кодексом предусмотрен определенный порядок совершения сделок с общим имуществом: супруги могут это делать только с ведома друг друга. И не имеет значения, что по документам владельцем недвижимости значится лишь один из них, даже если на текущий момент он уже имеет статус бывшего.

Продажа квартиры возможна только при наличии согласия «второй половины». Точка. В противном случае у нее появятся основания оспорить в суде заключенную сделку. Но возвращаемся к нашим героям: на наше предложение пригласить на сделку бывшего супруга либо предоставить его нотариально заверенное согласие на продажу Марина ответила категорическим отказом.

Наше агентство недвижимости не принимает участия в проведении сделок с вторичным жильем, имеющим сомнительную историю. Поэтому мы посоветовали клиентам отказаться от приобретения данной квартиры: нарушаются интересы бывшего супруга - Михаила Шелестова. И, соответственно, возникают риски для наших клиентов. Для них был подобран другой объект, его историю юридическая служба признала безупречной. В настоящее время он уже оформлен в их собственность.