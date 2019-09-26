Мошенники на рынке недвижимости, новые схемы 2019: как обезопасить себя

12:35

В больших и маленьких городах стремительно увеличивается количество новостроек

Продуманные мошеннические схемы подрывают доверие к добросовестным продавцам недвижимости. Как обезопасить себя при покупке квартиры, дома или земельного участка? Этот вопрос задают себе будущие владельцы недвижимости.

Покупка квартиры: мошеннические схемы

При выборе недвижимости необходимо проверять, кто получил право на жилплощадь. Несовершеннолетние дети, особы, которые пропали без вести, бывшие супруги - все они могут потребовать признать сделку недействительной.

Нужно внимательно изучать документы, которые подтверждают право владения квартирой. Один из способов обмана - продажа объекта по доверенности (через подставных лиц). Мошенники обманным путем получают доверенность и право на продажу жилья. Проверка документов на квартиру на сайте https://rosreestr.net/proverit-kvartiru выполняется максимально быстро. Можно просто ввести кадастровый номер, чтобы получить официальную информацию из базы ЕГРН.

Рекомендовано изучить документы и пообщаться с продавцом квартиры. Если продавец является хозяином недвижимости, то нужно уточнить, не принадлежит ли собственность государству.

Следует насторожиться, если есть "ошибка" в адресе квартиры. Недобросовестные продавцы продумывают новые схемы обмана. Мошенники показывают покупателю квартиру с качественным ремонтом, а при сделке в договоре прописывается настоящий адрес. Обман раскрывается позже, а покупатель получает квартиру без ремонта.

Покупка земельного участка

Часто люди решают вкладывать деньги в строительство домов, поэтому они покупают землю. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно знать юридические тонкости. Самое главное - проверка документации. Можно попросить копии правоустанавливающих документов, воспользоваться помощью юриста.

Альтернативный вариант - проверка участка в онлайн-режиме. На сайте https://rosreestr.net/proverit-uchastok можно проверить участок на предмет залога, ареста. Здесь предложена полная проверка недвижимости по адресу, кадастровому номеру.

Мошенники продают землю несколько раз с использованием подделанных документов, а вместо оригинала покупателю показывают дубликат. Если участок продается несколько раз, законной будет только первая сделка.

Другие мошеннические схемы - ложное месторасположение участка, завышение кадастровой стоимости. Запомните, что мошенники присматриваются к жертве еще до знакомства. Они долго изучают доски объявлений, информацию в печатных СМИ.