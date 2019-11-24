Как не допустить ошибок в проектировании дома

22:07

Наконец-то процесс строительства завершён, дом ожидает своих владельцев, которым остаётся весело отметить новоселье

Однако случается так, что строение даёт трещины, обитателям приходится ёжиться от холода и сквозняков, а постоянный запах сырости не позволяет нормально существовать в своём жилище. Как правило, столкнувшись с такими ситуациями, люди начинают обвинять застройщиков, в них и летят все «шишки».

Но стоит взглянуть глубже, и сразу станет понятно, что без оплошностей проектировщиков и архитекторов не обошлось. В этой статье мы расскажем о нескольких типичных ошибках, допущенных во время проектирования дома.

1. Не рекомендуется производить замену проектировщика, когда половина работы уже выполнено. Поскольку даже настоящий профессионал не сможет в полной мере уяснить всю суть идеи предыдущего специалиста, что не лучшим образом повлияет на ход строительства.

2. Не пренебрегайте геодезическим исследованием. Отказ от такой процедуры является самой распространённой ошибкой. Разумеется, это не из дешёвых удовольствий, но оно того стоит. Поскольку будет проведён комплексный анализ состояния почв, уровня грунтовых вод и иные особенности окружающей среды. Этот способ поможет правильной установке фундамента, который, в свою очередь, выступает гарантией прочности и долговечности здания.

3. Постарайтесь избежать большого количества выступов. Ведь они могут посодействовать плохой изоляции от холода.

4. Если вход в подъезд не оснащён тамбуром, то это может стать причиной его продуваемости, даже при условии наличия утеплённого материала в дверной конструкции.

5. В случае строительства дома на лесном участке, необходимо спроектировать большее число световых проёмов. Однако этот фактор должен выполняться грамотным специалистом. Иначе это наличие проёмов может стать препятствием в установлении коммуникаций и вентиляционной системы.

6. Многие проектировщики, борясь за эстетичность внешнего вида здания, прячут трубы в неутепленных стеновых блоках. Из-за чего утрачивается тепловое свойство.

7. Прежде чем утвердить тот или иной строительный материал, необходимо подробно изучить его свойства и особенности.

8. Если бюджет позволяет, то рекомендуется пользоваться услугами профессионалов, например, www.ArxProektStroy.ru , ведь только они помогут избавиться от проблем и сэкономить огромное количество времени.

