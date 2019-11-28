Стоимость аренды и ее составляющие

20:25

Для большинства арендаторов фундаментальным критерием выбора офисного помещения остается его стоимость

Расходы на аренду офиса в Москве часто являются важной частью бюджета компании, поэтому важно понимать, из каких параметров складывается стоимость аренды.

Офисный сегмент московского рынка недвижимости сейчас оперирует понятием triple net, постепенно отказавшись от схем «все включено» и форматов «ставка + НДС» и «ставка + КУ + НДС».

Triple net – это т. н. «очищенная» арендная ставка, которая не включает дополнительные переменные в виде налогов (налог на добавленную стоимость, налоги на имущество, землю), а также коммунальные платежи и затраты на обслуживание объекта недвижимости.

Операционные расходы, или OPEX (от англ. oрeration expenses) – это постоянные денежные затраты на обслуживание недвижимости, к которым относятся: оплата услуг управления, эксплуатационные расходы, расходы на заработные платы сотрудников управляющей компании, техническое обслуживание и текущие ремонтные работы, страхование и другие административные затраты.

Как правило, расходы на такие коммунальные услуги, как водоснабжение и отопление, включаются в OPEX. Электроэнергия обычно оплачивается отдельно, согласно фактическому потреблению.

Величина операционных расходов в зависимости от класса бизнес-центра может существенно различаться. Самые высокие ставки характерны для качественных бизнес-центров, расположенных на территории центрального делового района (территория вокруг Кремля, на протяжении Тверской улицы до района Белорусского вокзала, от Арбата до Парка Победы), низкие - для офисных помещений за границами МКАД (например, у станции метро Румянцево):

· Класс А - 2 400 – 12 500 руб./кв. м/ год;

· Класс B+ - 1 800 – 10 000 руб./кв. м/ год;

· Класс B - 1 200 – 7 000 руб./кв. м/ год.

Стоимость коммунальных услуг рассчитывается по городским тарифам и в отдельных районах города может достигать 300 рублей за «квадрат» в месяц.

Затраты на уборку помещений главным образом зависят от их площади и регулярности выполнения работ. Стоимость комплексной уборки московских офисов (5 раз в неделю) в среднем составляет от 50 до 350 рублей за квадратный метр в месяц.

В исследовании приведены данные на ноябрь 2019 года. Данные основаны на результатах опроса представителей трехсот бизнес-центров г. Москва, накопленных в статистических материалах компании Bright Rich | CORFAC International.