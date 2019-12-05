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Ажиотаж мусорной реформы: кому она нужна и надо ли платить?

00:02 5.12.2019
© KM.RU, Илья Шабардин

Реформа по обращению с ТКО, которая была введена в январе 2019 года, имеет ряд вопросов 

Теперь собственникам придется платить за мусор дополнительно.

Появилось много недовольных и в различных соцсетях стали появляться комментарии с недовольством, потому что они считают это мошенничеством. Были агитации о том, чтобы не платить за эту услугу. Вследствие чего возникли проблемы у организаций, отвечающих за сбор ТКО, так как средств не хватает для правильной работы организации.

Был утвержден список лиц, которые должны заключить договор:

- собственники частных жилищ;
- предприниматели;
- садоводческие сообщества;
- собственники квартир.

Где платить за обращение ТКО.

Оплату можно произвести в банках России, почтовых отделениях страны, терминалах и банкоматах, онлайн-банке, через портал Госуслуги. Необходимо получить данные доступа в личный кабинет (более подробная информация на сайте).

Если в квартире никто не живет, но есть прописанные, за вывоз мусора все равно придется платить. Но, если хозяин предоставит справку о том, что он не проживал определенное время, то можно сделать перерасчет за услугу.

Если приходят квитанции на обслуживания домов с прежним тарифом и есть отдельная строка на оплату мусора, то жильцы имеют право обратиться в управление, чтобы вернуть переплаченные средства.

Что будет, если не платить.

С 2019 года вывоз мусора был включен в коммунальные услуги. Если люди не будут оплачивать услуги в течение полугода, то организация, которая осуществляет вывоз мусора, может подать иск в суд. Тогда долг будут высчитывать из заработной платы или других доходов, имущество арестуют и запретят выезжать за пределы государства.

Если даже не будет заключен договор – это не позволяет собственникам не платить, за него договор заключит организация по обслуживанию дома.

Как образовывается стоимость за услугу.

Стоимость рассчитывается исходя из количества проживающих на жилой площади. Но цены в разных регионах страны может значительно отличаться.

Льготы на услугу.

Вот перечень лиц, которым может предоставляться льготы и субсидии на услугу:
- ветераны боевых действий;
- участники и инвалиды ВОВ;
- инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;
- блокадники;
- узники концлагерей;
- участники ликвидации ЧАЭС.

Как получить льготы.

Для получения льгот собирают следующие документы: заявление, паспорт, справку о составе семьи, удостоверение льготника, справку об отсутствии задолженности, доказательства о праве собственности.

Невыполнение услуг по обращению ТКО.

сли услуга выполняется не в полном объеме, жильцы имеют право написать жалобу в ГЖИ или суд для принятия мер. При положительном результате проводиться перерасчет по оплате за услугу.

Отсрочка реформы по вывозу мусора.
Было принято решение сдвинуть срок запуска мусорной реформы в таких городах, как Москва, северная столица Санкт-Петербург и столица Крыма Севастополь до 2022 года. Но в Крыму решили не откладывать сроки и ввести реформу уже в 2019 году.

Темы: Закон и право, Недвижимость
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.12.2019, 12:04
Гость: Елена

Почему в данной услуге такой узкий круг льготников?? А как же малообеспеченные семьи? Женщина находящаяся в декрете по уходу за ребенком получает до 1,5 лет восемь тысяч,должна прокормить себя и ребенка,оплатить комунальные услуги и еще теперь оплатить мусор,который сначало надо купить, а после 1,5 лет и вовсе ничего не получают.Почему за мусор должны оплачивать дети сразу с рождения???Кто принимал такой закон?Почему не думают на шаг вперед? кому это выгодно и удобно?
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