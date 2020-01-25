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Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

14:58 25.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены. Поводом стала продажа зданий, которые до 1938 года использовал благотворительный фонд Ротшильдов для размещения в них лечебных заведений для душевнобольных. Дома были национализированы нацистами после захвата Австрии в рамках так называемых арийских законов, пишет РБК.

Авторы иска считают, что венские власти специально оформили документы для того, чтобы город был единственным владельцем домов, а затем продали здания по заниженным ценам. Австрийские Ротшильды, которых представляет праправнук Альберта фон Ротшильда Джефрри Оге, считают, что теперь власти Вены должны вернуть им всю собственность благотворительного фонда по состоянию на 1938 год.

Благотворительный фонд, который принадлежал Ротшильдам до Второй мировой войны, был восстановлен властями Австрии в 1956 году, но бывшим владельцам об этом не сообщили, и собственность фонда действительно перешла к городу.

Темы: Австрия, Недвижимость
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Комментарии читателей
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25.01.2020, 18:06
Гость: вам Латвии это провернули

Мы ЭТО видели по телевизору , как выкидывал людей на улицу и с подушек пух=перо летело.
По этой причине умер в Риге брат женщины из нашего дома, которая нашла у себя в те времена латышские корни и переехала с сыном в Ригу.
Вроде как спасала сына от армии. Он как раз МАИ закончили. За двушку в МО она купила две однокомнатные в Риге. Стала жить.
Началась реституция и её брата вышвырнули из квартиры как Вас.
У брата случился сердечный приступ. Помыкался некоторое время по родственникам и умер.
В итоге сын женщины эмигрировал в Австралию. Она ездит в Австралию в гости, но живет в Риге.
25.01.2020, 17:58
Гость: старый кубаноид

Во середине 90-х годов смотрел передачу по ТВ, было много гостей, в том числе потомки знаменитых русских людей у которых большевики конфисковали недвижимость, как в Москве, так и в С. Петербурге. Что хотели потомки?-разрешить им учавствовать в тендере на приватизацию, бывших владений принадлежащих их предкам. Но, эксперт Зильберштейн заявил-уж лучше спалить эти дворцы, чем они достанутся потомкам-ни в коем случае не разрешать им учавствовать в тендере, даже за любые деньги! Конечно,фамилию эксперта не помню-примерно такая, но слова почти привел дословно.
25.01.2020, 16:38
Гость: a

Почему-то не указано, что эти выходцы с Ближнего Востока потребовали и проценты за упущенную выгоду к самой выплате за выгоду, причем по 100000 евро каждому душевнобольному соплеменнику, не попавшему с 1938 в психбольницу из-за действий австрийских властей.
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