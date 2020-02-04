Не официальная публичная кадастровая карта: как пользоваться, тонкости, преимущества и недостатки

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Публичная кадастровая карта - это сервис доступный в интернете с 2010 года

Публичная кадастровая карта - это один из насущных вопросов на сегодня, который волнует повсеместно все категории граждан от юридических и до физических лиц. По словам Росстата, население мало понимает, как ей пользоваться и правда ли, что она является официальным электронным ресурсом службы Росреестра?

Что такое публичная кадастровая карта, как её пользоваться

Публичная кадастровая карта - это сервис доступный в интернете с 2010 года, который носит характер справочно-информационного ресурса. Фактически про этот инструмент можно сказать так:это ГИС внутреннего пользования, некогда созданный госаппаратом для собственников. Он даёт возможность пользователям получать сведения из ЕГРН, при этом недвижимость должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации. Вся достоверная информация может просматриваться в открытом доступе. Исключения - некоторые виды государственной или иной недвижимости, находящееся под охраной закона и содержащие тайну.

Как пользоваться официальной онлайн версией

Каждый желающий может запросто использовать сервис на свое усмотрение. Для этого нужно кликнуть сайт Росреестра или неофициальную версию публичной кадастровой карты, расположенную по адресу https://roskarta.com/map/moscow . Далее в разделе электронных услуг и сервиса можно увидеть все актуальные данные про объекты недвижимого имущества, как то: земельные участки, квартиры, жилые дома, нежилые помещения и прочее. Стоит заметить, что вся представленная информация предварительная. А гражданин может лишь визуально оценить, к примеру:границы, находящиеся в кадастровом квартале, площадь, что поставлено на кадастровый учет, а что нет.

Тонкости, преимущества, недостатки

- Одной из тонкостей, пожалуй, является вышеупомянутый нюанс, что используя общедоступную кадастровую карту, нельзя узнать полностью все сведения. Закон ограничил общедоступность некоторых из них.

Если говорить про минусы, то их практически нет, за исключением:

- Стоит остерегаться подделок! Есть некоторые сайты, которые путем различных ухищрений и уловок заманивают пользователей. Версии на таких ресурсах обычно неофициальные, содержать ряд устаревшей и недостоверной информации, иногда объектов, которые даже не внесены в кадастровый учет. Всегда сравнивайте полученные данные с официальными, чтобы быть уверенными в их подлинности.

- Весомым преимуществом можно смело назвать то, что любой абсолютно бесплатно, не выходя из дома, может в реальном времени проверить и узнать стоимость недвижимости. Также, всегда можно оперативно найти, где находится тот или иной объект, используя геолокацию участка на карте.