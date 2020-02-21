15:26

Одесские квартиры – одни из самых востребованных на украинском рынке недвижимости

Прежде всего, это связано с тем, что Одесса представляет собой уникальный приморский город со своим колоритом, богатой историей, удивительными красотами и комфортным климатом. Далеко не последнюю роль играет то, что он отличается впечатляющей архитектурой, которая идеально сочетает в себе классические и современные черты. Естественно, исходя из этого, возникает вполне закономерный вопрос, который заключается в том, а сколько стоит квартира в Одессе. На это может ответить портал Dom.pliz.Info.

Как происходит ценообразование?

Известно, что недвижимость далеко недешевый товар. Это связано с высокой стоимостью строительных материалов и работ. Если речь идет о первичном недвижимом имуществе, то еще играет роль обслуживание строительной техники, репутация застройщика, а также стадия готовности дома. Сюда можно еще добавить расположение.

Одесса делится на четыре района:

- Приморский;

- Киевский;

- Малиновский;

- Суворовский.

Первый является самым популярным, оттого практически все жилые объекты предлагаются в нем по куда более высокой цене, нежели их аналоги в других районах. Причем речь идет как о новых ЖК, так и о вторичном жилом фонде.

Недорого купить жилье можно в Суворовском районе. Это молодая и перспективная часть Одессы, которая буквально за последние годы из простенького пригорода превратилась в процветающий район.

Также на конечную цену влияет то, кто продает объект. Если квартира приобретается напрямую от собственника или застройщика, то, как правило, она обходится на порядок дешевле. Ежели в процессе участвует посредник, которым может выступать специализированное агентство или частный риелтор, то ценник может быть несколько выше, поскольку нужно оплатить посреднические услуги.

Где лучше искать квартиру в Одессе?

Современные технологии позволили существенно увеличить количество способов, позволяющих находить идеальное жилье. Если раньше все обращались сугубо к специалистам, то сейчас, многие намерены решать подобную задачу самостоятельно. Для этого можно воспользоваться множеством тематических интернет-ресурсов, включая всеукраинский портал недвижимости Dom.Pliz.Info.

На http://dom.pliz.info/kvartiry-odessa продажа квартир в Одессе представлена многочисленными актуальными предложениями на любой вкус и кошелек. Объявления содержат подробную информацию о квартирах, включая площадь, состояние (был ли проведен ремонт и когда), наличие комнатной мебели. Кроме того, уточняется новостройка ли это или же вторичка.