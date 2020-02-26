Элитная турецкая недвижимость

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Задумываетесь о приобретении роскошной недвижимости на Средиземноморском побережье?

Хотите вложить инвестиции в своё беззаботное будущее? На портале турецкой недвижимости GQEstate вы точно найдёте виллу своей мечты. Здесь представлено более 1.000 вариантов для изысканной жизни, только надёжные и проверенные застройщики, реальные цены, положительная репутация от клиентов и строительных компаний. Виллы продаются только в самых престижных и современных районах Алании – Оба, Кестель, Бекташ, Гюллер Пинари и многих других. Каждая из них построена согласно мировым стандартам качества под контролем Правительства Турции.

На портале турецкой недвижимости GQEstate можно выбрать одноэтажную или двухэтажную виллу в европейском стиле. Если вам захочется, дом в три этажа, можно обратиться к профессиональным дизайнерам, которые с удовольствием подготовят для вас индивидуальный проект, а застройщики в оптимальные сроки воплотят все ваши желания в реальность. Средний размер вилл в Алании составляет 150-400 кв.м. Но каждую из них объединяют шикарные панорамные виды на горы и море, мраморный фасад, ухоженная зелёная территория, открытый бассейн с автоматической фильтрацией воды. Варианты покупки роскошного жилья представлены на сайте gqestate.com

На портале турецкой недвижимости GQEstate можно выбрать виллу:

Семейную. Такое жильё предназначено для комфортного проживания семьи из нескольких человек. Оно обычно находится недалеко от торговых центров, аптек, магазинов, школ, салонов красоты, кафе и ресторанов.

Туристическую. Она подходит для временного проживания возле хорошего пляжа. Её строят вблизи развлекательных мест – клубов, дискотек, ресторанов.

Для бизнесменов. Такие дома расположены вдали от городской суеты, так как концентрация внимания у таких людей требует отсутствия посторонних звуков и глаз. Внутри обычно находится оборудованный зал для пресс-конференций и несколько комнат для гостей.



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