Элитная турецкая недвижимость
Хотите вложить инвестиции в своё беззаботное будущее? На портале турецкой недвижимости GQEstate вы точно найдёте виллу своей мечты. Здесь представлено более 1.000 вариантов для изысканной жизни, только надёжные и проверенные застройщики, реальные цены, положительная репутация от клиентов и строительных компаний. Виллы продаются только в самых престижных и современных районах Алании – Оба, Кестель, Бекташ, Гюллер Пинари и многих других. Каждая из них построена согласно мировым стандартам качества под контролем Правительства Турции.
На портале турецкой недвижимости GQEstate можно выбрать одноэтажную или двухэтажную виллу в европейском стиле. Если вам захочется, дом в три этажа, можно обратиться к профессиональным дизайнерам, которые с удовольствием подготовят для вас индивидуальный проект, а застройщики в оптимальные сроки воплотят все ваши желания в реальность. Средний размер вилл в Алании составляет 150-400 кв.м. Но каждую из них объединяют шикарные панорамные виды на горы и море, мраморный фасад, ухоженная зелёная территория, открытый бассейн с автоматической фильтрацией воды. Варианты покупки роскошного жилья представлены на сайте
На портале турецкой недвижимости GQEstate можно выбрать виллу:
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Семейную. Такое жильё предназначено для комфортного проживания семьи из нескольких человек. Оно обычно находится недалеко от торговых центров, аптек, магазинов, школ, салонов красоты, кафе и ресторанов.
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Туристическую. Она подходит для временного проживания возле хорошего пляжа. Её строят вблизи развлекательных мест – клубов, дискотек, ресторанов.
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Для бизнесменов. Такие дома расположены вдали от городской суеты, так как концентрация внимания у таких людей требует отсутствия посторонних звуков и глаз. Внутри обычно находится оборудованный зал для пресс-конференций и несколько комнат для гостей.
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Почему стоит обратиться именно к порталу турецкой недвижимости GQEstate?
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Во-первых, представители портала работают только с проверенными и лучшими строительными компаниями в Турции, которые соблюдают все строительные стандарты качества. На официальном сайте сформирована большая база по продажам вилл, которые можно купить или даже взять в долгосрочную аренду.
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Во-вторых, портал работает без комиссий и без посредников, благодаря чему помогает приобрести качественное жильё на турецком побережье за хорошую цену.
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В-третьих, на портале ежедневно появляются новые и лучшие предложения от рынка недвижимости Алании.
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