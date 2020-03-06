Забор на винтовых сваях: преимущества и недостатки

19:03

Надежный забор требует надёжного основания

Именно поэтому для возведения серьезных заборов (вокруг дома, например) целесообразно подумать о фундаменте или иных технологиях укрепления основания.

Подумав, вы осознаете, что ленточный фундамент требует большого объема работ, и, несмотря на это, вполне может «поехать» по весне. Забивные сваи так же чутко реагируют на сезонное и другое движение грунта, что приводит к перекосам забора.

Получается, что оптимальный вариант - забор на винтовых сваях.

Винтовая свая представляет собой стальную трубу с буровыми лопастями. Лопасти не только позволяют вкручивать сваю в землю, как шуруп, но и способствуют равномерному распределению нагрузок, в том числе - динамических, возникающих при движении грунта.

Таким образом, забор на винтовых сваях имеет следующие положительные моменты:

1. Снижение объема земляных работ. Не нужно ничего копать, так как сваи вкручиваются.

2. Монтаж свай осуществляется достаточно быстро. При использовании сборных секций в качестве полотна забора, его легко можно сделать буквально за день.

3. Отсутствие жестких требований к грунтам, как в случае ленточного бетона.

4. Относительно низкая цена возведения забора за счет экономии сопутствующих работах (хотя сами винтовые сваи, конечно, обходятся дороже, чем компоненты под ленточный фундамент или забивные сваи).

5. Отличное распределение нагрузок, что приводит к повышению устойчивости забора даже на ненадежных грунтах.

6. Отсутствие жестких требований к климатическим условиям проведения работ по монтажу свай.

7. Высокая долговечность. Качественная установка свай гарантирует забору 80 лет устойчивости (если, конечно, столько продержится материал полотна).

К основным недостаткам конструкций на винтовых сваях можно отнести:

1. Вероятность коррозии свай при отсутствии должной обработки поверхности.

2. Необходимость использования специального оборудования для установки сваи, а также достаточно высокие требования к квалификации исполнителей работ.

3. Цена на сваи резко возрастает при увеличении их размера по сравнению со среднестатистическим.

источник: 1zabor.ru