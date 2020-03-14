Разумное потребление

23:49

С каждым днём проблема мусора в мире становится всё более выраженной

Свалки регулярно пополняются неугодными вещами. Да, именно неугодными, но вполне ещё достойными дальнейшей службы. Реклама и пропаганда делают своё дело, подталкивая людей к новым бездумным приобретениям. Общество потребления активно формирует огромные состояния магнатов.

Мало кто задумывается по-настоящему о том, что покупая очередную безделицу он толкает мир к экологической и финансовой катастрофе. К счастью, в последние годы стали появляться сервисы, позволяющие дать вторую жизнь вещам, например, https://next2u.ru/moskva/detstv в любой момент позволит отдать ненужное в аренду.

Ещё в СССР была хорошо развита система пунктов проката, где молодые семьи с удовольствием брали в пользование холодильники, телевизоры, стиральные машинки и прочие хозяйственные нужности. Это помогало экономить бюджет и благоустраивать быт в рамках дефицита.

С приходом в Россию свободной торговли, ситуация резко поменялась, полки магазинов регулярно наводнялись новыми товарами, на любой вкус и кошелёк. Беречь вещи стало не модно, а даже наоборот-стыдно! Перешитое платье и отремонтированные туфли сделались признаком нищеты, расточительность ассоциировалась с успешностью. Мусорные контейнеры с каждым днём поглощали всё больше хороших вещей.

В европейских странах, где возможностей для приобретения различных товаров давным давно огромное множество, люди привыкли относиться к покупкам более обстоятельно. Достаток там никак не разнится с бережливостью. Многие вещи по-прежнему берут в аренду. Ведь зачем тратить средства на то, чем воспользуешься лишь раз или два.

В Швеции принято выставлять ненужную тебе вещь на продажу в интернете, и как утверждают жители этой страны, практически все товары находят новых владельцев. В Германии несмотря на моду, принято приобретать в первую очередь качественную одежду и обувь, чтобы можно было носить длительное время. Вещи которые всё же становятся лишними в шкафу принято сдавать в благотворительные фонды для нуждающихся.

В последние годы Россия тоже пошла по дороге разумного потребления, сейчас весьма развита продажа детских вещей бывшего употребления через интернет. Отличной альтернативой для приобретения детской коляски стала её аренда.

Такую возможность предоставляют разные специализированные сайты в интернете. Там можно подыскать и другие в меру необходимые вещи. Остаётся надеяться, что тенденция вдумчивого отношения к приобретению новых товаров будет развиваться в России, а сэкономленные деньги пойдут на более важные цели, нежели лишняя вещица, которой скоро будет отведено место на очередной удушающей свалке!