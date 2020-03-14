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Новейший материал для строительства и обустройства площадок в широком ассортименте

23:53 14.03.2020

Инновационные материалы из смолы и стекловолокна стали наиболее востребованы в различны отраслях хозяйства, а также в строительстве за счет весомых физико-технических показателей 

Профессиональное производство решетчатого настила позволяет создать максимально функциональный материал по приемлемой стоимости и поставить продукцию на рынок для обеспечения местных компаний по самым выгодным тарифам.

Универсальный стеклопластиковый решетчатый настил обладает рядом преимуществ:

- химическая устойчивость;
- относительная лёгкость конструкции;
- допускается эксплуатация от -100 до 180 градусов;
- длительный срок службы;
- простая установка и монтаж оборудования.

Виды стеклопластикового настила и дополнительные покрытия для улучшения эксплуатационных параметров
Виды стеклопластикового настила достаточно разнообразны по внешнему виду и позволяют создавать уникальные конструкции. Так решётки со специальным покрытием из кварцевого песка эффективны как антискользящее покрытие и могут использоваться в различной среде, обеспечивая комфортное передвижение.

Стандартный стеклопластиковый настил имеет вогнутую поверхность, которая легко очищается и не разрушается при использовании агрессивных химических компонентов. Состав решетчатого настила полностью безопасен и экологичен для использования в различных помещениях.

Гладкий шлифованный настил используется в архитектурном оформлении зданий, создавая уникальные конструкции, которые сохраняют свой внешний вид в течение длительного времени. Шлифованный решетчатый настил используют также в строительстве оградительных систем, которые легко демонтируются и транспортируются без специального оборудования. Технологическое оборудование посредством ограждающих конструкций из гладкого решетчатого настила надежно защищено от деформаций или повреждений.

Решетчатый настил с мелкими ячейками используют в местах, где требуется защита для передвижения колясок, инвалидных кресел. Небольшой размер ячеек блокирует проваливание крупных и средних элементов, а дополнительная напыление кварцевым песком предотвращает скольжение в холодное время года.

Решетчатый настил активно используется в сельском хозяйстве для покрытия помещений, где находятся животные. Литая структура материала имеет высокую прочность даже при движении тяжёлых предметов по поверхности. Процентное соотношение смолы к стекловолокну должны быть в пределах 70 на 30%.

По материалам компании Стальпром, участвовавшей в строительстве Керченского моста.

По данным компании, для этой грандиозной стройки им пришлось изготовить более 2000 тн решетчатого и стеклопластикового настила, коорый использвался для транспортного перехода в 19 км. 

Темы: Недвижимость
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