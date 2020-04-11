Как экономить на автономной газификации дома?

16:50

Частный дом считается наиболее комфортным типом жилья

При этом стоимость общего отопления, природного газа и качество сервиса оставляет желать лучшего. Связано это с потерями газа в газопроводе, низким качеством конструкций. Как же выполнить автономное и дешевое газоснабжение дома?

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Газгольдеры для автономной газификации

Резервуары для хранения и подачи сжиженного газа используют для автономного газоснабжения коттеджей от 50 до нескольких сотен квадратов. Существуют газгольдеры подземного или наземного типа. Предпочтение отдают подземным резервуарам. Каждый из них оснащен контрольными приборами количества и состояния топлива, регулировочной автоматикой. Газ заправляют специальные газовозы по индивидуальному заказу.

Преимущества использования газгольдеров:

- низкая стоимость сжиженного газа;

- необходимость заправки резервуара от 2 до 3 раз в год;

- полный контроль расхода топлива владельцем участка;

- простой монтаж и обслуживание;

- доступная стоимость оборудования;

- высокое качество современной автоматики в составе;

- возможность использования для отопления и бытовых нужд коттеджа или дачи;

- повсеместная продажа топлива по России;

- экологически чистое оборудование без отходов и выделений в почву;

- полная независимость от газовой службы, тарифов на коммуналку, потерь в магистральном газопроводе.

К списку преимуществ добавим возможность технического обслуживания в любое время по желанию владельца и потребности газгольдера.

Как выбрать газгольдер

Оборудование для автономного газоснабжения отличается высокими требованиями к выбору и установке. Исходные данные каждого частного дома и участка уникальны, а потому всегда для выбора модели требуется профессиональный расчет и проект газификации. Самостоятельный выбор и установка могут окончиться аварией и несчастным случаем в доме заказчика. Поэтому не стоит доверять непрофессиональным рекомендациям. Недопустимо доверять и поставщику газгольдеров, ведь ему нужны продажи. Найти инженеров по газоснабжению можно в любом проектном бюро. Именно они могут дать профессиональные расчеты и проект, модель газгольдера и сметную стоимость.

Сервис и эксплуатация газгольдера требует регулярного внимания. Не менее важна техника безопасности при использовании взрывоопасного газа. Рекомендации обычно можно найти в инструкциях к резервуару. Допустимо просить инженера составить правила эксплуатации на стадии проектирования системы.

Зачем покупать оборудование дороже средней цены

Обычно цена связана с такими параметрами, как бренд, маркетинговая стратегия производителя. Но чаще самая низкая цена означает плохое качество техники.

Низкая стоимость газгольдера означает:

- отсутствие гарантийных обязательств у производителя либо дилера по факту;

- плохое качество сборки либо материалов изделия;

- высокий риск утечки, взрыва, отсутствие безопасности на участке и в доме;

- невозможность герметично выполнить трубопровод от газгольдера к дому,

- недостаток контроля(датчиков) и качества регулировки прибора;

- потребность в постоянном дорогостоящем сервисе;

- потери газа и отсутствие экономии;

- поломки бытовой техники в доме из-за некачественной подачи топлива;

- необходимость менять либо переделывать газгольдер, что дорого и трудно.

Особое внимание следует обратить на качество дополнительных деталей системы газоснабжения. Газгольдер и дополнительные материалы/изделия должны быть одного класса качества.

Итоги

Газгольдер подземного типа считается оптимальным для автономного газоснабжения дома или дачи любой площади. Для его покупки, установки и эксплуатации необходим ответственный подход владельца и готовность самостоятельно следить за качеством монтажа, работы оборудования. Монтаж и сервис стоит немало, но это с лихвой окупается за несколько сезонов отопления.

Используйте современную технику!