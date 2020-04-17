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Более 11 тысяч компаний в Москве освободят от арендных платежей

14:04 17.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Более 11 московских компаний получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей,  пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества.

Этот инструмент поддержки был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным в рамках второго пакета антикризисных мер. Предположительно, это поможет бизнесменам сэкономить в общей сумме 4,6 млрд рублей.

Арендаторам, пострадавшим из-за приостановки работ в связи с коронавирусом, направили инструкции по получению городской поддержки. "

Отмечается, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться предприятия в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также в сферах бытовых услуг, общепита, торговли, а также гостиницы и туристические компании.

Предпринимателям нужно будет обратиться в департамент городского имущества с документами, подтверждающими приостановку работы компании. "После успешного рассмотрения обращений арендаторам будет пересчитана арендная плата", - отметил глава департамента Максим Гаман.

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса, включающий освобождение от платы за аренду земли у города для компаний, которые приостановили свою работу из-за карантина.

Второй пакет мер власти города утвердили 1 апреля. Согласно ему, от платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность.

Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы и до 1 июля.

Темы: Москва, Недвижимость
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17.04.2020, 15:58
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