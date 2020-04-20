8 преимуществ и 4 недостатка черепичной кровли

16:28

Черепичная кровля – классика стройки

Штучный кровельный материал известен в Европе со времен Античности. В последние десятилетия появилось множество альтернативных вариантов для оформления крыши, но черепица по-прежнему актуальна, поскольку для многих людей, строящих для себя коттеджи, немаловажным фактором является эстетическая составляющая.

Преимущества черепицы

Кроме симпатичного внешнего вида черепичная кровля имеет и другие плюсы:

- Длительный срок эксплуатации. Производители гарантируют целостность материала на десятилетия. Например, натуральная черепица Braas продается с гарантией 30 лет. Правда, на внешний вид она не распространяется.

- Черепичная кровля – это минимальный риск протечек. Дождь, снег, ветер и прочие капризы погоды грамотно уложенной крыше не страшны.

- Экономичность в сложных кровельных конструкциях – там, где много скатов небольшой площади. Преимущество мелкоштучного материала в том, что не приходится резать кровельные листы. Минимум отходов.

- Гибкость скатов. За счет множества стыков кровля нового здания без проблем адаптируется к усадке.

- Укладывать черепицу могут один-два человека. Не нужно поднимать на крышу многометровые тяжелые кровельные листы.

- Ремонтопригодность. При необходимости можно без проблем обновить небольшой участок покрытия.

- В отличие от металла, черепица не шумит, когда идет дождь. В этом преимущество над металлочерепицей, фальцевыми конструкциями, профнастилом и проч.

- Солидные производители продают крыши со всеми необходимыми доборными элементами: торцевыми, вентиляционными и т.п.

Недостатки

- Высокая цена. В основном это относится к самому дорогому варианту – керамике. Заметно дешевле – цементно-песчаная черепица. Наиболее бюджетная, но с гораздо меньшим сроком эксплуатации – битумная.

- Большой вес. «Квадрат» натурального кровельного покрытия может весить 60 кг. Под черепицу устанавливают частую обрешетку и мощные стропила.

- Большой угол наклона. Мелкоштучный материал – это множество стыков. Соответственно, кровля должна быть скатной, оптимальный угол наклона – от 30 градусов.

- Низкая скорость монтажа.

Керамическую черепицу производят путем обжига глины. Цвет материала зависит от особенностей технологии. Натуральная имеет естественный красный цвет, ангобированную окрашивают по всей толщине минеральными красителями, глазурированной придают блеск и дополнительную защиту с помощью расплавления молотого стекла.