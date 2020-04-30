Лучший тип кровли частного дома: керамическая черепица

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Выбор кровельного покрытия не входит в число простых решений, в чем, вероятно, убедился каждый, кто столкнулся с такой дилеммой

Керамическая черепица очень популярна за рубежом, но в СНГ не наблюдается большого спроса. Но материал действительно уникальный. Многие отказываются от него по причине большого веса, который оказывает давление на кровлю, и сложностей связанными с укладкой. Узнать Подробнее о преимуществах этой кровли можно на сайте у экспертов.

Прочность

Давайте начнем с сравнения керамической черепицы с другими кровельными материалами с точки зрения долговечности. Она, по – видимому, противостоит разрушительному действию времени: срок службы черепицы обычно оценивается в 100 лет, что не означает, что она перестанет выполнять свою функцию по истечении этого времени. Известно много зданий, крытых керамической черепицей, которые выдержали до нескольких веков!

Таким образом, по сравнению с другими материалами керамика с точки зрения долговечности лучше всего подходит.

Важным аргументом является также возможность замены отдельных элементов, если по каким-либо причинам они разрушаются.

Порывистые ветры, которые могут полностью разрушить крыши, покрытые элементами большего размера, обычно не влияют на керамическую черепицу и если даже это произошло, то замена нескольких частей не является такой проблемой, как ремонт всего покрытия.

Чтобы доказать, что слова с длительным сроком годности черепицы не бросаются на ветер, производители предоставляют гарантии на материал. Когда 30-летняя гарантия на керамическую черепицу для большинства компаний стала стандартом, некоторые предприятия по производству черепицы выпускают продукцию с 50-летним гарантийным сроком. Однако каждый раз стоит внимательно ознакомиться с условиями гарантии.

Эстетические факторы

Покрытие из керамической черепицы хорошо смотрится практически на любой крыше. Поскольку у нас есть широкий спектр цветов и оттенков. Кроме того, существует такой широкий выбор моделей и типов черепицы, что каждый найдет что-то идеально подходящее для определенной крыши. Кровля из керамики из-за своей традиции также делает дом престижным.

Еще одним существенным плюсом керамической черепицы является ее естественность. Покрытие из керамической черепицы, установленной на годы, обеспечивает отличную вентиляцию крыши. При этом хороший воздушный поток не оказывает негативного влияния на герметичность кровли.