Как обеспечить водой загородный дом

18:12

В последнее время особой популярностью стали пользоваться загородные постройки, дома-дачи вдали от города и цивилизации

Но в отдаленных уголках, среди леса или в чистом поле удобства отсутствуют. Если с электричеством проблема решается довольно просто, то с водой дела обстоят сложнее.

Обеспечить водоснабжение частного дома поможет бурение скважины. В таком случае вода, поступающая в кран, будет регулярно добываться прямо из подземных источников.

Какие бывают типы скважин

Существует два типа скважин: скважина на песок и скважина на известняк.

Скважина на песок является бюджетными и более распространенным способом бурения, так как она получается не глубокая, и есть возможность сэкономить на материалах для работы и ее обустройстве. В таких скважинах вода обязательно требует фильтрации.

Скважины на известняк более глубокие, превышающие 50 м в глубину, и соответственно более дорогие, но и вода в таких более высокого качества.

Какие используют типы обустройства скважин

Существуют различные способы обустройства скважин от самых простых до благоустроенных. Самые распространенные:

- колодцы;

- летние скважины, не предназначены для круглогодичного использования;

- скважины для круглогодичного использования и защищенные от обморожения;

- скважины с кессоном, которые используют круглый год. Они являются автономными и защищенными от любых погодных условий.

Какие существуют методы бурения скважин

Существует два основных метода бурения скважин: ручной и механический. Ручной применяется для бурения скважин до 20 м глубиной, механический - свыше 20 м.

Какой срок службы скважины

Средний срок эксплуатации скважины зависит только от самого хозяина и его аппетита на воду. Но если среднесуточное потребление воды рассчитано правильно, то скважина прослужит в среднем 15 лет.

Случаются иногда варианты заиливания скважины, но это может произойти только при выборе некачественных материалов еще на этапе постройки скважины.

Как долго бурится скважина и что для этого необходимо

Бурение скважины на воду происходит в течении 2-3 дней со всеми подготовительными работами. Для того чтоб все прошло без проблем, необходимо подготовиться перед заказом работ:

1. Продумать место для ее заезда техники, трех машины на базе ЗиЛ 131.

2. Определиться с местом для бурения, так чтоб не было рядом подземных или воздушных линий.

Выполнив данные мероприятия и определившись с типом скважины, можно смело заказывать бурение скважин на воду, чтобы в считанные дни стать счастливым обладателем источника чистейшей природной воды.