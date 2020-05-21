Деревянные окна и их особенности

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Единственным минусом конструкций является необходимость в уходе

Практичные и эффектные внешне деревянные окна, несмотря на появление бюджетных по цене металлопластиковых конструкций, не сдают лидирующих позиций. Они все также украшают фасады административных зданий и жилых домов.

Современные деревянные окна – особенности

Новые технологии производства деревянных оконных конструкций и балконных блоков позволяют использовать стеклопакеты, благодаря этому окна, изготовленные из дерева, обладают рядом следующих преимуществ:

- Герметичность, обеспечение защиты помещения от проникновения внутрь постороннего шума с улицы, пыли, ветра, влаги и пр. Количество камер в пакете зависит от потребностей и пожеланий клиента.

- Вариативность типоразмеров и моделей. Конструкции изготавливаются с учетом стилистического оформления фасада и особенностей оконного проема (конфигурация, размер и пр.).

- Экологичность. Для изготовления окон используется массив натурального дерева различных пород. Материал не наносит вред состоянию окружающей среды, здоровью человека и домашних животных. Дерево абсолютно не токсично.

- Привлекательный дизайн и оригинальность фактуры. В отличие от металлопластиковых аналогов деревянные окна выглядят гораздо более эффектнее. Особенно эффектно будут выглядеть деревянные окна цена на которые не сильно превышает установку привычных всем пластиковых окон.

Единственным минусом конструкций является необходимость в уходе. Рамы периодически придется окрашивать или покрывать лаком. Такие мероприятия помогут продлить срок эксплуатации.

Как выбрать деревянное окно

Если вы хотите оформить оконный проем, специалисты отрасли строительства и ремонта рекомендуют обращать внимание на следующие параметры:

- Тип материала, из которого изготовлено изделие. В данном случае речь идет о сорте и качестве древесины, использованной для производства рамы.

- Количество камер в стеклопакете. От этого параметра зависят тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции.

- Количество и тип открывания створок. Цвет изделия. Деревянное окно может стать контрастным пятном или, напротив, сливаться с общим цветовым решением оформления экстерьера или интерьера.

- Деревянные окна, цена на изделия зависит от вышеперечисленных параметров.

Где купить качественные окна

Доступные по стоимости конструкции можно приобрести на сайте http://www.okna-vinchelli.ru/derevyannye-okna/ , на изделия распространяется фирменная гарантия.