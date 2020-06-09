Как выбрать агентство недвижимости

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Продажа жилья нередко вызывает ряд затруднений

Самостоятельно продать квартиру можно, однако этот процесс может затянуться. Обычно гораздо быстрее можно осуществить сделку, обратившись за помощью в агентство недвижимости. Но как выбрать агентство? И важно ли вообще выбирать или достаточно просто обратиться в первое попавшееся?

Почему важно выбирать?

Данный вопрос связан с немалыми суммами, рисковать которыми ой как не хотелось бы. Поэтому особо остро встает выбор грамотного риелтора – ведь только компетентный специалист может знать все подводные камни при оформлении сделки и понимает, как ускорить процесс, не потеряв при этом в стоимости.

Как правильно выбрать агентство?

Вот несколько советов.

Лучше обращаться в фирму, которая не первый год оказывает услуги в сфере недвижимости. Опыт в этом деле очень важен. Чем дольше специалист работает в своей сфере, тем более высокого уровня профессионализма он достигает и более обширной клиентской базой обладает, а это увеличивает шансы на быструю сделку.

Стоит спросить совета в своем окружении. Возможно, среди знакомых есть те, кто уже сталкивался с ситуацией поиска подходящего агентства и может дать некоторые рекомендации исходя из своего опыта сотрудничества.

Остановившись на каком-либо агентстве стоит посетить его офис, познакомиться с обстановкой и сотрудниками. Это позволит оценить уровень компетентности и составить собственное мнение. Если нужно выбрать среди нескольких вариантов, то побывав в каждом из них и легче выбрать наиболее подходящий.

Выбор риелтора

В агентстве недвижимости работает много специалистов и нередко есть возможность выбора с кем именно сотрудничать. Есть три критерия, которые могут помочь.

Каким типом недвижимости по большей части занимается конкретно этот специалист: коммерческой либо жилой. Тому, кто обычно занимается продажей офисов, будет сложнее справиться с задачей продажи квартиры. Риелторы часто работают по районам. Если выбранный вами специалист обычно охватывает ту часть города, где расположена продаваемая квартира – это будет существенным преимуществом. Можно поинтересоваться отзывами в интернете. Если риелтор показал себя в работе не с лучшей стороны, то обычно информацию об этом найти нетрудно.

Именно планирование действий поможет избежать неприятностей и быстро справиться с поставленной задачей.