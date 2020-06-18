Остекление балконов - особенности и преимущества

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Остекленный балкон становится прекрасным дополнением квартиры

Современное остекление балконов и лоджий позволяет сделать жилье максимально комфортным для проживания. Современные технологии способствуют снижению уровня шума. Помимо этого, конструкция защищает комнату от дождя, пыли, а также обеспечивает максимальный уровень теплоизоляции. Остекление балкона позволяет получить еще одно помещение, которое владелец квартиры может использовать по своему усмотрению.

Разновидности остекления

В зависимости от личных предпочтений, назначения балкона заказчик может выбрать холодное, полутеплое и теплое остекление. Каждый тип имеет свои особенности и преимущества. Холодное остекление - наиболее экономичный вариант. Как правило, его выбирают для обустройства неотапливаемых балконов. Конструкция обеспечивает надежную защиту от осадков, ветра. Что касается холода и уличного шума, их стеклопакет практически не поглощает.

Для полутеплого остекления используется армированный профиль. Его отличает эргономичность, высокая устойчивость к возможным повреждениям. Армированный профиль обеспечивает надежную защиту от осадков, резких порывов вера. Что касается теплого остекления, в этом случае балкон оснащается одно- или двухкамерным стеклопакетом. Такие системы позволяют использовать лоджию как полноценную комнату. Грамотно подобранный тип остекления поможет в создании комфортного микроклимата, который будет благоприятным для отдыха или работы.

Этапы остекления балкона

Можно выделить следующие основные этапы остекления лоджии:

подготовительные работы: демонтаж старых материалов, проверка технического состояния парапета;

монтаж пластикового остекления: монтаж ПВХ-систем осуществляется на парапет или на заранее подготовленный каркас;

монтаж крыши и водоотливов: возведение крыши осуществляется на сварном каркасе, кровля дополнительно защищается от промокания и продувания;

герметизация балкона, настил пола: швы заполняются пеной, производится утепление стен, пола при помощи качественных теплоизоляционных материалов.

Остекление балкона контролируется на каждом этапе. Это позволяет специалистам гарантировать высокое качество оказываемых услуг.

Французское остекление

В домах, где присутствуют узкие лоджии и балконы, рекомендуется выбирать французское остекление. Дело в том, что классический балкон в таком случае будет пропускать мало света и пространство будет неуютным, похожим на коридор. Французская модель прекрасно решает эти проблемы. Она не только придает визуальный объем, но и также делает пространство более уютным и светлым. При необходимости такая конструкция может быть установлена и объединена в единое помещение с комнатой. Такое решение смотрится очень изысканно. Поскольку для французского остекления используется качественный профиль, балкон обеспечивает надежную защиту от уличного шума, холода.

От чего зависит стоимость остекления

Этот вопрос волнует многих заказчиков, которые желают преобразить собственную квартиру. Цена остекления зависит от следующих параметров:

площади конструкции;

типа используемого профиля;

затрат на доставку, сложности проведения монтажных работ.

Естественно, стоимость остекления небольшого балкона в хрущевке будет отличаться от цены оформления лоджии в современном жилом комплексе. В любом случае, опытные специалисты выполняют заказ качественно, в короткие сроки, а также подбирают наиболее подходящий вариант для клиента.

Остекленный балкон становится прекрасным дополнением квартиры, частного дома или загородного коттеджа. Обустроенное пространство может использоваться хозяевами в качестве творческой мастерской, домашнего офиса или комнаты отдыха.