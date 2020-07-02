Квартирный переезд - радость новой жизни
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Смена места работы, проживания, расставания и разъезды или объединение - все становиться стремительным и безотлагательным. Современный ритм не терпит “первой скорости”, только на пределе возможного.
И даже банальный квартирный переезд в Киеве востребован как технологичный процесс, направленный на минимизацию временных потерь и безопасный комфорт.
Правила квартирного переезда:
- Необходимо соотнести объем перевозимых вещей и наличие времени, которое хотелось бы на это потратить. Если планируется перевести часть вещей, например, из городской квартиры на дачу - это наиболее простая задача. Или же необходим полный переезд на новое место с транспортировкой мебели, кухонной утвари, вещей и так далее - это полномасштабная акция.
- Исходя из первоначальных вводных надо учесть потребность в упаковке и упаковочных материалах (коробки, мешки, скотч), монтаж-демонтаж мебели, разгрузочно-погрузочные работы, грамотно спланированная логистика движения.
- Погрузочные работы также требуют сноровки и логичности заполнения грузом перевозочного транспорта. Опыт грузчиков - это минимизация полупустых рейсов, сохранность груза от повреждения в пути и экономия средств.
- Выбор времени квартирного переезда. Квартирные переезды в Киеве сопровождаются пробками и заторами, расходованием времени на, казалось бы, неподвластные человеку обстоятельства. Рассмотрите переезды в вечернее или ночное время есть и такие предложения у компаний мувинг сервиса.
Как бы не хотелось согласится с убежденными приверженцами “handmade”, но выгода на стороне фирм мувинг сервиса.
Преимущественные стороны мувинг сервиса:
- Специализированный автотранспортный парк, учитывающий стандартные требования по габаритности груза.
- Опытные бригады грузчиков.
- Наличие упаковочных материалов и навыки упаковки, утилизация упаковочных материалов по окончании работы.
- Охрана груза при погрузочно-разгрузочных работах.
- Страхование груза.
- Наличие специалистов-муверов, ведущих объект переезда.
- Плановое (нестихийное) формирование цены, юридическая ответственность.
- Круглосуточный режим транспортировки.
- Пакетная опция “переезд под ключ”, которая может быть дополнена такими услугами как распаковка груза, финишная уборка.
Анализируя свои задачи и доводы близких, выделите время для отстраненного рассмотрения этой задачи. Так бывает: то, что на первый взгляд кажется дорогим и недоступным, является выгодным и реальным.