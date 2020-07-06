Как сегодня выгодно обменять вторичное жилье на новостройку

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Если возникло желание переехать со старой квартиры в новую, расположенную в новостройке, нет необходимости продавать жильё, можно совершить обмен

В таком случае схема немного отличается от стандартного договора мены. По большому счёту, вы не меняете одну недвижимость на другую, а вносите средства, полученные от продажи за вторичное жильё в новый объект. Обмен квартиры в Москве может пройти без особых трудностей и максимально выгодно при участии опытного профессионала.

Особенности альтернативной сделки: быстро продать выгодно старое и купить новое жилье

Обмен квартиры на новостройку станет актуальным вариантом для тех, кто мечтает переехать в более современные жилищные условия, с минимальными денежными и временными тратами. Ведь квартиры в новостройках отличаются прекрасной эргономичностью, большим разнообразием удобных планировок, внедрением новейших инженерных систем. Тут присутствует больше вариантов для организации собственного пространства, нежели в домах, которые относятся к старому жилому фонду.

Естественно, на современном рынке недвижимости есть много вариантов, благодаря которым покупатель сможет приобрести качественное, энергоэффективное жильё, с отличными эксплуатационными характеристиками. Но в новостройках квартиры приобретают очень быстро. Поэтому важно, оперативно найти потребителя на квартиру вторичного рынка, дабы приобрести новый объект. Помимо этого, обмен “вторичного” варианта может быт актуальным, если есть желание расширить полезную площадь с минимальным вложением денежных средств.

Необходимо отметить, что обмен вторичного жилья на новостройку выгодный по следующим причинам:

Процесс проведения операции очень прост. Нет необходимости заниматься продажей старой квартиры и заключать договор на покупку новой. Так как всеми вопросами по реализации, как первого, так и второго объекта, в том числе и юридическими вопросами будет заниматься опытный риэлтор и застройщик;

Выгодное инвестирование. Трудно не согласиться с тем фактом, что квартир старого “образца” с каждым днём дешевеют. Они становятся всё менее востребованными. Поэтому, чем дальше, тем сложнее их будет продать. Вкладывая средства в новостройки, капитал сохраняется.

Так что, обмен квартир в старом жилом фонде на жильё в новостройке - отличный альтернативный вариант, который поможет обустроиться с комфортом и сделать выгодное вложение.

Юридическое сопровождение на любом этапе сделки

При любых манипуляциях, связанных с недвижимостью, важна грамотная юридическая поддержка. Ведь обменный процесс одного жилья на другое связано с определёнными рисками. Даже после окончательной покупки объекта, отсутствует полная уверенность, что соглашение никто не станет оспаривать, а на недвижимость не будет наложен адрес. Поэтому, здесь очень важна компетентная юрпомощь со стороны грамотного специалиста. Сопровождение сделки обмена вторичного жилья на квартиру в новостройке предусматривает:

Юранализ самого договора;

Консультацию по вложению средств в новый объект;

Сопровождение всех сделок на разных этапах.

Для правильного оформления сделки очень важна квалифицированная помощь и знания в данной правовой сфере.

Чем выгоден обмен квартиры с опытным риэлтором агентства недвижимости «Азбука Жилья»

Для того, чтобы выгодно обменять свою старую квартиру на жильё в новостройке, без помощи опытного специалиста не обойтись. Только он владеет соответствующими навыками, опытом, поможет быстро и выгодно продать объект вторичного рынка и подобрать максимально подходящий вариант новой квартиры. Опытный риэлтор сумеет сделать всё возможное, чтобы подобрать для клиента оптимальный обмен, соответствующий его предпочтениям и пожеланиям.