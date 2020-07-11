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Иностранные инвестиции в недвижимость России упали в 7 раз

13:32 11.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

По итогам первого полугодия 2020 года объем вложений в недвижимость России иностранными инвесторами упал в 7 раз - до 3,7 миллиарда рублей.

"Активность иностранных инвесторов может оказаться по итогам года минимальной за последние 10 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем их вложений снизился в 7 раз - до 3,7 миллиарда рублей", - цитирует РИА Новости сообщение Knight Frank.

Помимо очевидных причин в виде пандемии и волатильности курса рубля, эффект имело заявление президента РФ о введении 15%-го налога на доходы иностранных лиц и компаний. Схожая тенденция с большой долей вероятности сохранится как минимум до конца следующего года, отмечается в сообщении.

Общий объем инвестиций в недвижимость России в первом полугодии сократился на 24% - до 88 миллиарда рублей, добавляется в релизе.

Темы: Россия, Проблемы инвесторов и инвестиций, Недвижимость
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Комментарии читателей
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11.07.2020, 21:39
Гость: ыпварва

капитальные вложения после и во время национализации и обоществления были бы полезнее!!!!!!
11.07.2020, 19:47
Гость: сказочник-иллюзионист

Про какие инвестиции говорят? По словам главы госкорпорации по развитию бизнеса в стране господина Бравермана у нас все в порядке, экономика растет, бизнес растет и вообще все у нас хорошо.
11.07.2020, 18:28
Гость: Шило

Я понял так: вкладывать не хотят, а наклали, что бы вкладывать!?
Вот заграница, все извилины заплела! Ну мы на них, то же выложим!
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