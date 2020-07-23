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Входные двери как безопасность дома

14:35 23.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Качественные и надежные входные двери производят на современном оборудовании из металла различной толщины в зависимости от модели изделия 

Конструкция усиливается мощными ребрами жесткости. Для придания высоких теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик, используют уплотнители и изоляционные материалы. Внешний вид готовых дверей напрямую зависит от выбранного заказчиком варианта отделки.

Купить качественные входные двери с установкой

Купить взломостойкие входные двери недорого в ЗАО НПО «Пульс» можно даже через интернет. Клиенту доступен широкий ассортимент:

  • обычных и усиленных конструкций;
  • с использованием дополнительной защиты;
  • особо прочной фурнитуры;
  • замков со сложным секретом.

Заказы выполняют для дверных проемов любых форм и размеров. Как правило, люди покупают двери вместе с услугой профессиональной установки, которая часто предлагается клиентам бесплатно. Заказчик может выбрать способ открывания, тип петли, уровень защиты, материалы для изготовления дверной коробки и отделки.

Правильный выбор

Главным критерием при выборе и последующем заказе входной двери является параметр безопасности, которым обладает определенная модель. Это значение определяет степень надежности изделия и способности противостоять различным уловкам, применяемые злоумышленниками при попытке проникновения в помещение.

Металлические входные двери с отделкой способны предотвратить:

  • взлома с проникновением в помещение с последующей кражей имущества;
  • избавить от появления сквозняков, пыли, дыма, неприятных запахов;
  • потери тепла, проникновение шума.

Недорогое дверное полотно имеет несколько уровней защиты и способно выдержать практически любые механические нагрузки. Для увеличения прочности каркаса используется специальный профиль, изготовленный по бесшовной горячекатаной технологии. Прочность изделия повышается в два раза по сравнению с конструкциями, выполненными из гнутого материала. Также используется несколько ребер жесткости. При покупке входных дверей их количество может быть увеличено по требованию заказчика. Усиленные модели изготавливают с использованием двух листов легированной стали.

При выборе входной двери большое значение имеет, конечно же, фурнитура и замки. Продавцы предлагают большой ассортимент ручек, защелок, петель, упоров, замков разного типа. При желании можно легко получить консультацию из любого выбранного товара.

Темы: Недвижимость
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