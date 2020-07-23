Входные двери как безопасность дома
Конструкция усиливается мощными ребрами жесткости. Для придания высоких теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик, используют уплотнители и изоляционные материалы. Внешний вид готовых дверей напрямую зависит от выбранного заказчиком варианта отделки.
Купить качественные входные двери с установкой
Купить взломостойкие входные двери недорого в ЗАО НПО «Пульс» можно даже через интернет. Клиенту доступен широкий ассортимент:
- обычных и усиленных конструкций;
- с использованием дополнительной защиты;
- особо прочной фурнитуры;
- замков со сложным секретом.
Заказы выполняют для дверных проемов любых форм и размеров. Как правило, люди покупают двери вместе с услугой профессиональной установки, которая часто предлагается клиентам бесплатно. Заказчик может выбрать способ открывания, тип петли, уровень защиты, материалы для изготовления дверной коробки и отделки.
Правильный выбор
Главным критерием при выборе и последующем заказе входной двери является параметр безопасности, которым обладает определенная модель. Это значение определяет степень надежности изделия и способности противостоять различным уловкам, применяемые злоумышленниками при попытке проникновения в помещение.
Металлические входные двери с отделкой способны предотвратить:
- взлома с проникновением в помещение с последующей кражей имущества;
- избавить от появления сквозняков, пыли, дыма, неприятных запахов;
- потери тепла, проникновение шума.
Недорогое дверное полотно имеет несколько уровней защиты и способно выдержать практически любые механические нагрузки. Для увеличения прочности каркаса используется специальный профиль, изготовленный по бесшовной горячекатаной технологии. Прочность изделия повышается в два раза по сравнению с конструкциями, выполненными из гнутого материала. Также используется несколько ребер жесткости. При покупке входных дверей их количество может быть увеличено по требованию заказчика. Усиленные модели изготавливают с использованием двух листов легированной стали.
При выборе входной двери большое значение имеет, конечно же, фурнитура и замки. Продавцы предлагают большой ассортимент ручек, защелок, петель, упоров, замков разного типа. При желании можно легко получить консультацию из любого выбранного товара.