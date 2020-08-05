Жгуты Вилатерм: особенности и сфера использования

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Жгут выступает в роли подложки для герметика и позволяет создать герметичность стыка

Вилатерм представляет собой теплоизоляционный жгут из вспененного пенополиэтилена, который используется в качестве средства для утепления или герметизации различных швов. Он обладает рядом существенных преимуществ и особенностей, а также превосходит по всем техническим характеристикам другие подобные материалы.

Вилатерм является экологичным материалом, который идеально подходит для использования в деревянном домостроении и других отраслях строительства. Вначале данный материал применялся в качестве утепления бетонных панелей, но со временем сфера его использования расширилась. Вилатерм позволяет значительно снизить расход акриловых и других герметиков, а также дает возможность создать надежный эластичный слой.

Что касается формы выпуска, то в большинстве случаев жгуты Вилатерм представлены в форме шнуров сплошного сечения и обладающих небольшим внутренним отверстием. Несмотря на наличие отверстия, технические характеристики материала практически не снижаются. Данное отверстие позволяет сэкономить сырье, которое требуется на изготовление жгутов, что также снижает общую стоимость Вилатерма. Кроме этого, благодаря наличию отверстия, весь процесс монтажа значительно упрощается.

Основные особенности жгутов Вилатерм

Жгуты Вилатерм обладают следующими особенностями:

•высокой влагонепроницаемостью;

•гибкостью и эластичностью;

•низким весом;

•простотой применения;

•долговечностью;

•защитой от гниения;

•небольшим коэффициентом паропроницаемости;

•низкой и доступной ценой.

Область применения

Жгуты Вилатерм нашли широкое применение в строительной и других сферах производства. Они используются для следующих целей:

•в качестве уплотнения различных стыков зданий, окон, дверей;

•в вентиляционном оборудовании для герметичности;

•для создания упаковок;

•в холодильных установках;

•при изготовлении мебели и обуви;

•в качестве слоя в кровельном материале сэндвич-панелей;

•для шумопоглащения;

•в качестве подложки для напольного покрытия;

•при строительстве бань и саун.

Это далеко не все сферы использования Вилатерма, ведь его можно применить практически в любой отрасли.

Жгут выступает в роли подложки для герметика и позволяет создать герметичность стыка. Благодаря своей гибкости и пластичности Вилатерм способен свободно деформироваться, что дает возможность легко заделывать любые трещины или швы, находящиеся на стыке.

