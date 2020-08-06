14:49

Арматура AIII-A500S-12 представляет собой металлический прут. Предназначение — армирование конструкций и изделий из железобетона

Строительная арматура выполняет роль элементов жесткости, воспринимающих и рассеивающих динамические и статические нагрузки, действующие на бетонные монолиты. Более подробную информацию можно посмотреть по адресу https://global-metall.ru/Armatura-AIII-A500S-12.

Основные виды арматуры

Арматура А3 имеет рифленый серповидный профиль. Наличие на стержнях поперечных и продольных ребер обеспечивает хорошее сцепление прутков с бетоном. Для изготовления арматуры используется сталь высокой прочности (низкоуглеродистая или низколегированная). Диаметр прутьев арматуры, в соответствии с требованиями ГОСТ 52544 2006 может составлять 6-80 мм. Длина арматурного проката варьируется от 6 до 11,7 м.

Арматура является конструкционным элементом, подвергающимся в процессе прокатки термомеханической обработке. Низкое содержание углерода обеспечивает вязкость и пластичность металла, улучшает свариваемость, повышает срок службы изделий.

Расшифровка маркировки

А — горячекатаный прокат, усиленный термическим и механическим способами.

S — соединение элементов можно выполнять сваркой.

500 — предела текучести используемой стали.

Преимущества

• Экономичность.

• Уменьшение массы конструкций.

• Снижение трудовых затрат.

• Высокая антикоррозийная стойкость.

• Амортизирующая способность, позволяющая без деформации переносить кратковременные нагрузки.

Сферы использования

Используется для армирования бетона с целью получения железобетонных конструкций, из которых сооружают фундаменты, полы, потолки, стены зданий и сооружений различного назначения (в т.ч. высотных и промышленных). Может применяться для сооружения объектов, которые предстоит эксплуатировать в сложных условиях.

Также арматура этого вида используется для:

• изготовления каркасов и сеток из металла, с помощью которых укрепляются различные сооружения;

• изготовления колонн и лестниц;

• укладки дорог;

• армирования несущих балок из железобетона при строительстве мостов, эстакад, тоннелей, метро;

• сооружения железобетонных заборов и других бытовых нужд.

Кроме того, она находит применение при изготовлении строительных конструкций в угледобывающей и нефтегазовой отраслях, стяжек, подушек, при строительстве жилых и промышленных объектов с целью повышения жесткости конструкций.

