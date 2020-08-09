Как выбрать межкомнатную дверь

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Многие задумываются о выборе межкомнатных дверей уже в процессе ремонта помещения

Хотя межкомнатные двери - важный элемент дизайна и их выбор необходимо осуществлять уже на этапе создания проекты дизайна интерьера. Двери задают не только стиль, но и увеличивают функциональность помещения.

Материал межкомнатных дверей

Купить межкомнатные двери в Москве можно из различного материала. Самые распространенные:

МДФ;

ДСП;

Листельная (наборная) древесина;

Прессованный картон.

Зачастую при производстве дверей используют комбинацию материалов, в том числе и совместно с элементами из цельного дерева.

При выборе межкомнатных дверей необходимо в первую очередь обращать внимание именно на материал, а уже затем подбирать наиболее эстетичную и подходящую под дизайн помещения дверь.

Наиболее долговечные двери изготавливают из массива бука, дуба, ясеня. Но именно этот материал является самым дорогостоящим и требует бережной эксплуатации.

Если при выборе главным критерием является простота эксплуатации, но в то же время презентабельный и дорогостоящий вид, то лучше обратить внимание на листельную (наборную) древесину. Она изготавливается из элементов более дешевых древесных пород - сосны и тополя.

Более бюджетным вариантом будет дверь из МДФ. МДФ представляет собой материал, полученный из отходов после деревообработки, которые переламываются, обрабатываются и склеиваются. При соблюдении всех необходимых технологий на выходе получается довольно долговечная дверь при доступной цене. Данный вариант стоит выбирать, опираясь также на качественно выполненную декоративную обработку, ведь в противном случае нарушение технологии может уменьшить срок эксплуатации двери.

Если необходимо увеличить шумоизоляцию помещения, то отличным вариантом будет дверь из ДСП. А для уменьшения веса изделия и стабильности геометрических параметров зачастую производители используют прессованный картон.

Виды дверей

После выбора материала необходимо приступить к определению типа межкомнатной двери. Различают:

Распашные двери - наиболее распространенные. Устанавливаются в комнаты с большой площадью и наличием места для распахивания.

Складные двери свертываются в гармошку или пополам. Придают довольно эстетичный и необычный вид помещению, но не обеспечивают достаточную звукоизоляцию.

Раздвижные двери наиболее необычные. Могут открываться параллельно стене или в специальное углубление в стене.

К выбору межкомнатных дверей необходимо подходить серьезно и еще на этапе создания проекта дизайна. В таком случае выбор будет наиболее оптимальных и удовлетворять все потребности жильцов квартиры.