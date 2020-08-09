Бризеры - особенности, достоинства, принцип работы

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Проблема чистого свежего воздуха является актуальной для большого количества современных домов и квартир

Если раньше с ней могла справляться естественная вентиляция, представленная в виде щелей в деревянных оконных рамах, то с приходом ПВХ-систем все существенно усложнилось. Герметичность помещений стала большей, поэтому без качественной приточной вентиляции очень трудно обойтись.

Разновидности приточной вентиляции

Приточная вентиляция разделяется на активную и естественную. Наименее производительными принято считать пассивные клапаны, которые могут использоваться только в небольших помещениях. Далее идут активные клапаны, аэрогиверы и проветриватели. Они лучше справляются с воздухообменом, однако не могут качественно выполнять очистку приходящих воздушных масс. Бризеры – это современные установки, которые могут обеспечить большие пространства очищенным и подогретым воздухом.

Бризер – понятие и принцип работы

Под бризером понимают небольшое по своим габаритам устройство приточной вентиляции, которое способно принудительно подавать с улицы в дом воздух. Установка предварительно очищает его и подогревает до комфортных показателей температуры.

При помощи бризера можно легко обеспечить поступление свежих воздушных масс, без необходимости открытия окон. Таким образом можно избавиться от лишних шумов с улицы, появления неприятных запахов, пыли и сквозняков.

Ключевые достоинства бризера

Рассматриваемые устройства приточной вентиляции, приобрести которые можно на веб-сайте https://rushoros.ru, отличаются следующими положительными качествами:

возможностью оперативной установки в любой период года,

невысоким уровнем шума во время работы. Прибор не будет мешать спать людям даже с особенно чутким сном,

возможностью выполнять управление из любого места. Большинство моделей поддерживают функцию удаленного управления. Это можно делать посредством смартфона,

способностью подогревать свежий воздух до оптимальной температуры в комнате,

эффективностью очищения воздушных масс. Устройства оснащаются несколькими фильтрами, которые избавят жителей дома от пыли и неприятных запахов, идущих с улицы.

Компоненты системы фильтрации

Подавляющее большинство бризеров могут похвастаться многоступенчатой системой фильтрации. В ее составе могут присутствовать: