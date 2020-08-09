Дмитрий Аркадьевич Голубков о реновации в Санкт-Петербурге

14:07

Проект обновления жилого фонда – это пример сотрудничества частных инвесторов и государственных органов

Дмитрий Аркадьевич Голубков, Председатель совета директоров «СПБ Реновация» о реновации в Санкт-Петербурге, трудностях, новых этапах и перспективах программы

В честь десятилетия программы реновации в Санкт-Петербурге, Дмитрий Аркадьевич Голубков рассказал в своем интервью сайту «ДП» о развитии 22 территорий, с которыми работает «СПБ Реновация».

- Дмитрий Аркадьевич, программа реновации существует не только в Санкт-Петербурге, она проходит в большинстве регионов. Как вы оцените ее эффективность и что на сегодняшний день осталось сделать в Питере?

Дмитрий Голубков: После того, как Марат Хуснуллин, вице-премьер России, осветил проблему ветхого жилья в стране и внес на рассмотрение первый вариант проекта реновации, мы выявили множество трудностей в ее реализации. Хотя всем было очевидно, что подобная программа России необходима. Для решения проблемы финансирования подобного проекта, 17 июня спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила сделать программу привлекательной для инвесторов.

- Петербуржская программа реновации предусматривает постройку 8 млн м2 жилья. На ваш взгляд, это реальная цель?

Дмитрий Голубков: Нет ничего невозможного! В Петербурге за 10 лет мы накопили бесценный опыт в комплексном развитии кварталов. Да, программа развития застроенных территорий предусматривает объемный пул работ, но с учетом активного привлечения частного капитала, задача абсолютно реальная и выполнимая.

- Почему считается, что эффективнее не ремонтировать старые дома, а строить новые?

Дмитрий Голубков: Цели обозначенные в программе РЗТ (программа развития застроенных территорий) и общие цели реновации жилья – это, в первую очередь, соблюдение баланса между удовлетворением нужд города и повышением комфорта жизни граждан. На сегодняшний день важным фактором является не только обновить лицевую часть зданий, провести косметический ремонт или просто возвести новые, нужно еще и обновить устаревшую систему коммуникаций, благоустроить дворовые и районные территории, создать социальную инфраструктуру доступную всем категориям населения. Подобный подход называется «комплексным освоением территории». Возвращаясь к вопросу о ремонте или сносе и возведении новых зданий, тут речь идет очевидно о комфорте граждан. Старые хрущевки не вписываются в современные стандарты комфортного жилья. В некоторых зданиях нет лифтов, низкие потолки, маленькие жилплощади. Красивой оберткой тут не обойтись.

- По задумке программа реновации – это государственная программа. Однако, в Санкт-Петербурге ей занимается частный инвестор. Насколько необходимо участие в программе государственных органов?

Дмитрий Голубков: Проект обновления жилого фонда – это пример сотрудничества частных инвесторов и государственных органов. Классическое строительство и девелопмент – одни из составляющих проекта. Социальные стороны очень важны. Ведь в итоге мы строим для людей.

- Дмитрий Аркадьевич, как бы вы прокомментировали результаты программы на сегодняшний день и какой прогноз вы бы дали на будущее?

Дмитрий Голубков: В первую очередь, хотелось бы поблагодарить всех участников, сотрудников, рабочих компании «СПБ Реновация». Вместе мы сумели за 10 лет проделать значительную работу, повысить комфорт и улучшить жизнь многих жителей. Кстати, за последние 5 лет, наша компания неоднократно попадала в топ компаний-застройщиков Санкт-Петербурга благодаря повышению темпов работы в ряде кварталов. На сегодняшний день, компания «СПБ Реновация» заключила договор с группой компаний «Самолет». И благодаря объединению компетенций, мы сможем достигнуть еще более эффективных результатов.

На основе материалов сайта «Деловой Петербург». https://www.dp.ru/a/2020/06/29/Mi_naceleni_na_bolshuju_r