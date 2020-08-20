Установка и обслуживание систем кондиционирования

11:32

Кондиционеры - это то, что позволяет чувствовать себя комфортно даже в самый жаркий день

О целесообразности установки подобной техники можно судить по количеству внешних блоков, установленных на фасадах зданий жилого и административного назначения. Но если купить кондиционер легко и с этим может справиться каждый, то монтаж представляет собой сложное мероприятие, которое требует опыта и специального оборудования.

Самостоятельные попытки чреваты провалом и риском повредить дорогостоящее климатическое оснащение. Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что работы проводятся на высоте за исключением тех случаев, когда вы проживаете на первом этаже. Если вы живете выше, то потребуется возводить строительные леса или воспользоваться автовышкой, что стоит очень дорого. Но есть простое решение - установка кондиционеров альпинистами, которая осуществляется качественно и быстро. Важно, что работа проводится с гарантией качества.

Как происходит установка сплит-системы:

• В стене проделывается несколько отверстий для магистралей;

• Для сборки системы необходимо развальцевать трубки, которые зачастую не входят в комплектацию с устройством;

• Крепление внешнего блока на фасаде на нужной высоте;

• Определение объема хладагента в система и при необходимости его дозаправка.

Все эти манипуляции нуждаются в профессиональном подходе и применении специального оснащения. Внешний блок рекомендуется размещать поблизости от внутреннего, иначе стоимость монтажа заметно возрастет в связи с необходимостью использовать более длинные трубки, по которым циркулирует фреон.

Обслуживание кондиционеров

Для того, чтобы сплит-система прослужила долго и работала без сбоев, требуется проводить регулярное техническое обслуживание кондиционеров. Не реже двух раз в год нужно проверять объем хладагента в системе и при необходимости заправлять его. О его недостатке свидетельствует уменьшение эффективности устройства. Для определения объема хладагента используется специальное оборудование - манометр. При этом важно закачать в систему строго определенное количество. Если переборщить, то нагрузка на кондиционер чрезмерно возрастет, а если жидкости будет недостаточно, то система будет работать неэффективно.

Не менее важно регулярно проводить очистку и дезинфекцию, что необходимо для безопасного использования кондиционера. Сильнее всего загрязняется наружный блок, а точнее его радиатор. Промышленный альпинист очистит систему с помощью мойки высокого давления и поменяет фильтры, обеспечивающие очистку воздуха, попадающего в помещение.



