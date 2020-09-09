Сложно ли взять ипотеку в этом году?

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Есть разные виды ипотеки, например, обычная, военная и некоторые другие

Но общего в этих видах гораздо больше, чем различий. В любом случае это подразумевает необходимость выплачивать средства для погашения в соответствии с подписанным договором, заранее оговоренными условиями. Подробнее о разновидности можно изучить, если обратиться к сайту банка, который входит в пятерку самых крупных в стране, например Alfa или Сбер.

Что нужно знать о видах ипотеки и их особенностях

Самой распространенной является стандартная, то есть кредит, который дается под залог объекта недвижимости. Так люди приобретают квартиры в новостройках или на вторичном рынке, даже отдельные доли в недвижимости, а также загородные дома, земельные участки под постройку собственного дома. Другие, менее распространенные виды:

• Военная. Она, как видно из названия, подразумевает особые условия для тех, кто работает в силовых министерствах и ведомствах.

• Социальная. Особые условия разрабатываются и для людей с доходом ниже среднего. Не стоит думать, что для малообеспеченных граждан государство не предусмотрело ничего. Напротив, чтобы поддержать эти слои населения, разрабатываются программы, позволяющие получить жилплощадь, правда, с некоторыми ограничениями в выборе.

• Для молодых семей. Это еще один популярный вид ипотеки, который, как предполагают чиновники, положительным образом скажется на приросте населения. Если у молодых родителей будет уверенность в возможности обзавестись квадратными метрами, то во многом это стимулирует молодые пары на рождение детей.

Выгодные условия найти возможно

Да, до сих пор существует миф, что «играть в игры» с банками невыгодно. Однако конкуренция в данном сегменте велика, поэтому многие банки предлагают особые условия своим клиентам. Например, классикой можно назвать ипотеку от «Альфа-Банка», которая начинается от 6,5%.

Кроме того, можно оформить заявку онлайн, приехать в отделение только для подписания документов. Какое бы не было решение, человек не будет терять время в ожидании, ведь в среднем рассмотрение происходит в течение дня. Также каждый желающий может легко управлять данными с помощью интернет-банка или удобного мобильного приложения.

Кстати, первые шаги можно предпринять уже сейчас, если воспользоваться удобным виртуальным калькулятором. Необходимо ввести лишь базовые сведения: строящееся жилье интересует или уже готовое, стоимость, первоначальный взнос, срок кредитования, участие в программе лояльности. А еще, согласно информации на сайте, зарплатным клиентам «Альфа- банка» гарантированы особые условия сотрудничества.