Как выбрать генератор для дома, дачи, отдыха и для предприятий

23:10

Важность автономного электроснабжения понимают владельцы частных домов и дачных участков, расположенных в районах, где часто происходит отключение электроэнергии

Своя небольшая электростанция поможет без ущерба для комфорта обитателей жилища продержаться до того времени, когда неполадки на линии электроснабжения будут устранены.

Чтобы правильно выбрать оборудование, необходимо учитывать некоторые нюансы, например, рассчитать оптимальную мощность для генератора. Ознакомиться с примерными вариантами доступными на сегодняшний день в продаже можно на www.buypower.ru, а также не лишним будет провести маркетинговое исследование, выяснив, какие бренды и модели подобного оборудования актуальны.

Класс мощности и сфера применения

Наиболее популярные генераторы по классам мощности варьируются от 3 кВт до 10 кВт.

Выбирая прибор по классу мощности, важно учитывать, где он будет задействован. Сегодня в продаже есть генераторы для таких сфер применения:

Дачные генераторы и генераторы для дома;

Генераторы для обслуживания строительных объектов;

Варианты для отдыха и путешествия;

Модели, используемые на промышленных объектах;

Генераторы, поддерживающие функцию сварки.

Также, чтобы произвести наиболее точный расчет требуемой мощности, стоит заранее определиться, какие потребители/электроприборы будут получать питание от генератора.

Какие бывают источники потребления

Всего есть два типа потребительских групп, состоящих из различных бытовых и промышленных электроприборов – активные и реактивные (индуктивные).

Активные потребители не создают пусковые токи больше номинальных, они преобразуют энергию в свет и тепло.

К реактивной группе относятся приборы, в конструкции которых есть мотор, провоцирующий более интенсивное потребление энергии на момент запуска, чем в процессе работы.

Вид топлива

Известно, что генератору необходимо топливо для функционирования. Выбор делается между бензиновым и дизельным типом.

Ориентируясь на цену, можно сделать вывод, что дизельный вариант стоит дороже бензинового, но и рабочий ресурс у него в два раза больше.

Бензиновые генераторы хороши там, где требуется сезонное или аварийное электроснабжение.

Дизель рассчитан на ежедневную работу до восьми часов к ряду без передышки. Такой вариант выбирают, если необходимо поддерживать работу большого количества электроприборов и требуется мощность генератора 10 кВт.