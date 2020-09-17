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Губернатор Карелии посоветовал утеплить пол в ответ на просьбу включить отопление

22:32 17.09.2020
Фото с сайта pixabay.com

Жительница города Питкяранты Марина Шестиперова написала карельскому губернатору Артуру Парфенчикову в соцсетях, задав ему вопрос о начале отопительного сезона

По словам матери троих детей, у нее дома очень холодно, малыши болеют, поэтому она и решила узнать у главы Карелии, есть ли возможность включить в Питкяранте отопление пораньше.

"Дома жутко холодно! — описала ситуацию женщина. — У меня трое маленьких детей, которые уже заболели... Один из них лежит с высокой температурой. Мы замерзаем!"

Парфенчиков спросил, аварийный ли у Шестиперовой дом. Услышав отрицательный ответ, губернатор посоветовал жительнице Питкяранте сделать ремонт в квартире, пишет издание "Карелия Daily". В качестве примера он привел свою советскую трехкомнатную квартиру в Петрозаводске, где он установил пластиковые окна, теплый пол — и не жалуется на холода.

"Почему холодно? — задал риторический вопрос Парфенчиков в ответ. — У меня в Петрозаводске советская квартира трехкомнатная, температура 22 градуса. Стеклопакеты, утеплены стены гипсокартоном и теплые полы в ванной — ничего сверхъестественного. <...> Cегодня много есть возможностей с точки зрения различных материалов. И это недорого".

Темы: Карелия, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 03:42
Гость: Шило

Ну так, 70% жителей "ЗА"! Что хотите!? Утепляйте тапочки!
18.09.2020, 03:05
Гость: губер в теме

Денег нет, но ы держитесь - верный путь к ордену
18.09.2020, 01:46
Гость: Сердечник

а как строят дома нулевого потребления - что сами надышали...
17.09.2020, 23:35
Гость: ABCD

Обычный ответ от чиновника РФ. Словоблудие, цинизм, издевательские советы.
Помнится Сопчашка советовала- если есть нечего, просто откройте холодильник, какой то Московский градостроительный чиновник советовал откладывать в месяц по 80,000 рублей, что бы за три года купить новую квартиру. Бывший министр труда советовал по меньше есть, что бы до зарплаты хватало. Светлейший князь, тот по простецки посоветовал найти работу с зарплатой в два миллиона.
«Жизнь не заключается в каких-то там деньгах, 200 тыс. или 300 тыс. на квартиру… Продайте и купите другую, готовую» -зам министра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков.
«Пока вы платите ипотеку и, если вы не можете содержать своих детей, можете написать заявление, чтобы детей взяли в детский дом» -уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина — такой ответ многодетной матери на запрос о помощи.
Слова главы Зеленодольского района в Татарстане Александра Тыгина- «необходимо изымать детей из семей, за которыми есть долги по коммуналке».
Голикова- «пенсионеры помогают своим детям, а значит живут неплохо», и сказала она золотые слова в платье от "Сhanel" за 10 миллионов рублей.
«В среднем цены подорожали процентов на 25 к прошлому январю. Я считаю, что это не так страшно. Если не хватает денежных средств, нужно вспомнить, что мы все россияне, русские люди. Надо просто задуматься о собственном здоровье, например, поменьше питаться». Депутат И.Гафнер
17.09.2020, 23:21
Гость: Лжет, не пониая физики

Каким образом можно нагреть неотапливаемую квартиру при помощи утепленного пола и окон? Если не топить, тепло ниоткуда не возьмется. Утепленный пол и окна предназначены для сбережения поступившего в дом тепла, а не для отопления.
Все комментарии (9)
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