Губернатор Карелии посоветовал утеплить пол в ответ на просьбу включить отопление

22:32

Жительница города Питкяранты Марина Шестиперова написала карельскому губернатору Артуру Парфенчикову в соцсетях, задав ему вопрос о начале отопительного сезона

По словам матери троих детей, у нее дома очень холодно, малыши болеют, поэтому она и решила узнать у главы Карелии, есть ли возможность включить в Питкяранте отопление пораньше.

"Дома жутко холодно! — описала ситуацию женщина. — У меня трое маленьких детей, которые уже заболели... Один из них лежит с высокой температурой. Мы замерзаем!"

Парфенчиков спросил, аварийный ли у Шестиперовой дом. Услышав отрицательный ответ, губернатор посоветовал жительнице Питкяранте сделать ремонт в квартире, пишет издание "Карелия Daily". В качестве примера он привел свою советскую трехкомнатную квартиру в Петрозаводске, где он установил пластиковые окна, теплый пол — и не жалуется на холода.

"Почему холодно? — задал риторический вопрос Парфенчиков в ответ. — У меня в Петрозаводске советская квартира трехкомнатная, температура 22 градуса. Стеклопакеты, утеплены стены гипсокартоном и теплые полы в ванной — ничего сверхъестественного. <...> Cегодня много есть возможностей с точки зрения различных материалов. И это недорого".