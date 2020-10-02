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Дома из клееного бруса: достоинства и недостатки

20:00 2.10.2020

Еще не так давно клееный брус в Россию поставлялся из-за рубежа (главным образом из Финляндии) 

С тех пор дома из такого материала начали приобретать огромную популярность. Уже на сегодняшний день производство клееного бруса ведется и на территории России. Благодаря этому строительные процессы упрощаются в несколько раз.

Люди, только планирующие возводить на своем участке дом, задумываются над вопросом, насколько дома из клееного бруса надежны в использовании. Чтобы дать исчерпывающий ответ, следует рассмотреть плюсы и минусы таких строений.

Сильные стороны

Среди положительных моментов выделяют следующие:

  • Универсальность использования. На самом деле из клееного бруса возводить можно не только дома, но и бани, подсобные строения и т.д. Специалисты утверждают, что материалу найдется применение в любом проекте.
  • Дома после окончания стройки не нуждаются во внутренней и внешней отделке: достаточно будет покрасить, если это потребуется.
  • Не нужно организовывать дополнительную систему утепления.
  • Экологичность. Материал считается полностью чистым с экологической точки зрения. Достигается данный показатель благодаря тому, что при склеивании используется специальный безвредный клей.
  • Высокий уровень прочности. Процедура склеивания производится при использовании специальной технологии. По итогу прочность и надежность у клееного бруса получается выше, чем у цельного.
  • Поверхность обрабатывается специальным раствором, так что брус приобретает такое качество, как устойчивость к открытому огню.

Недостатки

Для того,чтобы составить более ясную картину, нужно рассмотреть и недостатки. Выделить можно следующие моменты:

  • Могут появляться мелкие трещины на стенах.
  • Высокая стоимость сырья. Даже при учете того, что для дома не потребуется внутренняя и внешняя отделка, сам клееный брус обойдется достаточно дорого. Так что на объектах из данного материала по итогу сэкономить не получится.
  • Расходы на клей. Одним из самых дорогих элементов является клей (при этом он нужен в больших объемах). Покупать абы какой не стоит, иначе качество постройки в конечном итоге вас не удовлетворит.

Стоит ли ставить у себя на участке дом из клееного бруса или лучше выбрать что-либо другое? Единого ответа нет. Каждый, рассмотрев положительные и отрицательные стороны таких объектов, должен принять свое собственное решение.

Темы: Недвижимость
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