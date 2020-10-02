Дома из клееного бруса: достоинства и недостатки

20:00

Еще не так давно клееный брус в Россию поставлялся из-за рубежа (главным образом из Финляндии)

С тех пор дома из такого материала начали приобретать огромную популярность. Уже на сегодняшний день производство клееного бруса ведется и на территории России. Благодаря этому строительные процессы упрощаются в несколько раз.

Люди, только планирующие возводить на своем участке дом, задумываются над вопросом, насколько дома из клееного бруса надежны в использовании. Чтобы дать исчерпывающий ответ, следует рассмотреть плюсы и минусы таких строений.

Сильные стороны

Среди положительных моментов выделяют следующие:

Универсальность использования. На самом деле из клееного бруса возводить можно не только дома, но и бани, подсобные строения и т.д. Специалисты утверждают, что материалу найдется применение в любом проекте.

Дома после окончания стройки не нуждаются во внутренней и внешней отделке: достаточно будет покрасить, если это потребуется.

Не нужно организовывать дополнительную систему утепления.

Экологичность. Материал считается полностью чистым с экологической точки зрения. Достигается данный показатель благодаря тому, что при склеивании используется специальный безвредный клей.

Высокий уровень прочности. Процедура склеивания производится при использовании специальной технологии. По итогу прочность и надежность у клееного бруса получается выше, чем у цельного.

Поверхность обрабатывается специальным раствором, так что брус приобретает такое качество, как устойчивость к открытому огню.

Недостатки

Для того,чтобы составить более ясную картину, нужно рассмотреть и недостатки. Выделить можно следующие моменты:

Могут появляться мелкие трещины на стенах.

Высокая стоимость сырья. Даже при учете того, что для дома не потребуется внутренняя и внешняя отделка, сам клееный брус обойдется достаточно дорого. Так что на объектах из данного материала по итогу сэкономить не получится.

Расходы на клей. Одним из самых дорогих элементов является клей (при этом он нужен в больших объемах). Покупать абы какой не стоит, иначе качество постройки в конечном итоге вас не удовлетворит.

Стоит ли ставить у себя на участке дом из клееного бруса или лучше выбрать что-либо другое? Единого ответа нет. Каждый, рассмотрев положительные и отрицательные стороны таких объектов, должен принять свое собственное решение.