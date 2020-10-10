Квартиры в новостройках в Москве: типы и классы жилья

21:09

В условиях плотной заселенности столицы вопрос строительства новых домов является как никогда актуальным

Современные застройщики предлагают покупателям квартиры в новостройках в Москве под любой вкус и финансовые возможности. Помимо района, этажности и квадратуры, новоселы могут выбирать типы жилья, которые различаются между собой техническими характеристиками, ценами и уровнем комфорта.

Технологии строительства

Основная градация зданий осуществляется по технологиям строительства. В зависимости от этого критерия можно выделить 5 основных видов ЖК:

Монолитные – выполнены из арматуры, залитой бетоном. Прочные, теплые, с ровными стенами и потолками.

Монолитно-кирпичные – строятся из бетона и облицовываются кирпичом. Допустима перепланировка и создание индивидуального дизайна.

Панельные – строятся из многослойных панелей, имеют неровные стены и потолки, что повышает затраты на ремонт.

Блочные – возводятся с применением блоков из керамзито- или шлакобетона. Отличаются высокой скоростью строительства, но имеют невысокие звукоизоляционные свойства.

Кирпичные – наиболее комфортные, но и самые дорогие варианты, поскольку обладают высокими показателями шумо- и теплоизоляции.

Классы новостроек

Деление на классы осуществляет согласно «Единой классификации многоквартирных домов», которая различает все новостройки по качеству строительства и уровню комфорта. При отнесении жилья к тому или иному сегменту недвижимости учитываются технологии, архитектура, месторасположение, наличие парковок и социальных объектов. Согласно этим параметрам, в Москве квартиры в новостройках представлены следующих классов:

Эконом – серийные проекты из дешевых материалов с небольшой высотой потолков, отсутствием сервиса и отделки. Такие дома обычно находятся в удаленных или экологически неблагоприятных районах, а квартиры в них имеют компактный размер.

Комфорт – улучшенный «эконом» с более качественными стройматериалами, наличием лоджий, чистовой отделки, организацией охраны. Новостройки класса «комфорт» часто располагаются в спальных районах и имеют достаточно просторную площадь жилья.

Бизнес – жилые комплексы качеством выше среднего. Индивидуальные проекты в них сочетаются с высокими потолками, полноценной внутренней инфраструктурой, часто – высокими технологиями («умный дом», Wi-Fi и др.).

Премиум – самые дорогие и престижные варианты жилья, которые представляют собой уникальное архитекторское решение с дорогостоящими материалами, автономными системами жизнеобеспечения, авторскими интерьерами.

Цены на недвижимость

Цены на квартиры в новостройках в Москве достаточно динамичны, то есть растут и снижаются в зависимости от множества факторов – сезона, экономической ситуации, изменений в законодательстве. Самая дорогая недвижимость представлена в исторических районах столицы. Здания премиального класса обладают полным набором удобств и привлекают жильцов панорамными видами на достопримечательности.

Более доступное жилье находится в Новомосковском округе, Зеленограде и спальных районах «старой» Москвы. Здесь можно подобрать компактные помещения сегментов «эконом» и «комфорт», занимающих корпуса крупных жилых комплексов с ухоженной дворовой территорией и собственной инфраструктурой.

Какую недвижимость выбрать для проживания – каждый решает самостоятельно. Кому-то по нраву респектабельные дома в шумных центральных районах, а кто-то покупает квартиры ближе к окраинам, где тихо и много зелени, но инфраструктура и внутренние удобства зачастую уступают недвижимости в центре.