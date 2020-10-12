Бассейны и профессиональное оборудование для них
Если залить основательную чашу для бассейна, облагородить берега, конечно, такая конструкция обойдется недешево. Однако существуют и более доступные варианты - это каркасные и надувные бассейны, а также сборные модели. Цена на них намного дешевле, чем издержки на строительство капитального бассейна и позволить себе их покупку могут даже семьи со скромным достатком.
Виды бассейнов
При выборе бассейна из представленных на сайте компании Intexregion необходимо исходить из индивидуальных требований: количество возможных гостей, частота использования, ровность отведенной территории. Учтите, что чем больше чаша, тем более для обслуживания необходимо профессиональное оборудование. Наибольшей популярностью пользуются 2 типа бассейнов:
- надувные - легкие и удобные при транспортировке, могут иметь опорные стойки, стоят недорого, но не отличаются особой прочностью;
- каркасные - чаша держит форму без воды, что облегчает уход за ними, есть опорные стойки, стоят дороже надувных, но более долговечны.
И те и другие конструкции могут иметь разный объем и различаются по форме - от квадратных и прямоугольных до моделей в форме восьмерке. Как правило, надувные модели покупают семьи, которые выбираются на дачный участок только на выходные. Надуть и сдуть такую конструкцию, а потом наполнить водой можно буквально за час. Каркасники - более устойчивые системы и это идеальный выбор для семей, проводящих лето за городом.
Оборудование для бассейнов
Независимо от того, какой бассейн установлен на участке для его обслуживания потребуется оборудование:
- фильтр-насосы могут быть самовсасывающими, циркулирующими и даже с подогревом. Что касается системы фильтров, то она подбирается из такого расчета, чтобы весь объем воды полностью фильтровался за 12 часов;
- подогрев - теплообменники и электрообогреватели;
- установка для обеззараживания воды - это озонаторы, ионизаторы, хлораторы.
В зависимости от высоты и объема чащи могут потребоваться принадлежности для чистки дна и поверхностей, безопасные лестницы, а для ночного купания - светильники. Правильно подобранные бассейны и профессиональное оборудование для них станут гарантией безопасного и комфортного купания.