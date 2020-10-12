Что представляет собой опалубка

23:04 12.10.2020

Опалубка является временной конструкцией из дерева, металла, пластика, используемая для придания необходимой формы монолитным конструкциям

Результат строительных работ в первую очередь зависит от правильного подбора опалубки. Она должна не только соответствовать всем нормам и техническим требованиям, но и иметь подтверждающие это документы.

Зачем нужна опалубка

Опалубка используется при строительстве монолитных домов. Благодаря этой технологии легко и быстро формировать стены и перекрытия зданий и сооружений, а также другие элементы стройки.

Что выгоднее взять опалубку в аренду или приобрести

Специализирующая компания, которая предлагает опалубку в реализацию или аренду, помогает не только подобрать строительной компании необходимые конструкции, но и их собирать.

Изготавливать опалубку самостоятельно нецелесообразно и рискованно. Без опыта и должной квалификации надежную конструкцию изготовить не получится. В этом вопросе за помощью лучше обращаться к специалистам. Квалифицированную помощь в этом вопросе и надежное оборудование предоставляет сегодня ООО "АСО".

Почему лучше использовать профессиональную опалубку

При строительстве монолитных зданий специалисты советуют использовать профессиональную опалубку. Ее стоимость значительно превышает среднерыночную. Но расходы на ее использование оправданы. Профессиональная конструкция выполняется из качественного и прочного сырья, что обеспечивает ее долговечность и надежность. Она гарантировано выдерживает до нескольких сотен использований и несколько раз окупает себя.

В чем преимущество аренды опалубки

При отсутствии средств на приобретение добротной опалубки, а также в случае ненадобности покупки, идеальным вариантом является аренда конструкции.

Главные преимущества аренды:

отпадает необходимость организации склада для хранения конструкции;

экономия на доставке, поскольку арендодатель самостоятельно выполняет доставку;

грамотное обслуживание опалубки выполняет поставщик.

Какие особенности аренды или покупки опалубки

Опалубка представляет собой сложную конструкцию, которая состоит из различных элементов. Получив квалифицированную помощь поставщика в каталоге компании можно несложно подобрать необходимые составляющие опалубки, что бы собрать оптимальный вариант оборудования. Поставщик оказывает помощь в сборке конструкции, в случае обнаружения изъянов – исправляет их. Это дает возможность значительно сократить время сборки и избежать ошибок при строительстве.