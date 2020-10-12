Алюминиевые композитные панели - особенности материала и сферы его использования

22:45 12.10.2020

Алюминиевые композитные панели - современный строительный материал, применяемый для наружной отделки фасадов зданий различного назначения. Данная продукция отличается отменными эксплуатационными свойствами и долговечностью использования. Панелям этого типа не страшны внешние атмосферные воздействия.

Составные элементы алюминиевых композитных панелей

Композитные панели являют собой листовой многослойный материал, внешние слои которого создаются из алюминия, а внутренняя часть состоит из сложной композиции. Внутри листов находятся минеральные наполнители и специальные полимеры. Материалы отличаются уникальными механическими и химическими характеристиками, делающими покрытие негорючим.

При производстве фасадных панелей применяются особые алюминиевые сплавы, отличающиеся отменной коррозионной стойкостью и увеличенной прочностью. Лицевая часть панелей защищается дополнительным декоративным покрытием. Специальный адгезионный слой позволяет обеспечивать качественную герметичность стыков между наполнителем и алюминием.

Преимущества стройматериала

Фасадный строительный материал, который можно найти в каталоге компании Билдекс, отличается множеством положительных качеств в сравнении с иными аналогичными продуктами. Среди ключевых достоинств алюминиевых композитных панелей стоит выделить следующие факторы:

- незначительную массу листов. Данный факт существенно облегчает процесс монтажа и транспортировки материала. Установка может производиться без привлечения специализированного оборудования. Технология монтажа довольно проста. С этим могут справиться даже люди, которые никогда не делали это,

- пожарную безопасность. Сырье, используемое при производстве стройматериала, не поддерживает горение. Благодаря этому композитные панели могут использоваться при облицовке общественных зданий (больниц, поликлиник, школ, детских садов, торговых комплексов и обычных жилых домов),

- прочность и долговечность. Материалу не страшны легкие механические воздействия. Он не боится влаги, солнечных лучей, сильного ветра,

- высокие показатели звуко- и теплоизоляции. Фасадные листы дополнительно защищают здания от ненужных шумов и позволяют сокращать затраты на отопление в холодный период года,

- возможность нанесения различных лакокрасочных покрытий на внешнюю поверхность панелей,

- разнообразие цветовых вариантов наружного слоя. Потребители могут выбрать наиболее подходящий вариант внешнего исполнения, исходя из собственных предпочтений либо общего дизайна здания.