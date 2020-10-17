Умный дом - какую систему выбрать?

19:16 17.10.2020

Умные технологии становятся все более популярными

Поэтому при строительстве или модернизации дома может возникнуть множество дилемм — какие интеллектуальные системы будут работать в конкретном случае и какие их функции необходимы пользователям.

Системы умного дома предназначены для помощи жителям в повседневной жизни и управления установками в здании. Монтаж современных систем следует доверять профессионалам — https://instalyator.pro, которые смогут спроектировать полнофункциональную систему, смонтировать ее и произвести необходимые настройки. Более простые решения требуют, чтобы пользователи каждый раз выполняли определенные действия, например, нажимали кнопку. В свою очередь, продвинутые системы автоматически подстраивают работу различных устройств под индивидуальные потребности пользователя. Интеллектуальные технологии также позволяют сохранить семейный бюджет, в том числе за счет разумного управления отопительной системой и расходом воды и электричества.

Есть несколько способов сделать умный дом — можно выбирать из решений, предлагаемых конкретным производителем, или устройств от разных компаний, но работающих по единому стандарту. Другой вариант — установить современную систему сигнализации, которая объединит функции автоматизации с безопасностью.

Системные глаза и уши

В рамках автоматизации может работать ряд устройств, собирающих информацию — они действуют как органы чувств интеллектуальной системы дома. Их список можно начать с переключателей, кнопок, диммеров или сенсорных панелей, которые управляются вручную. Следующими на очереди будут датчики, то есть различные типы датчиков, которые могут обнаруживать:

присутствие человека;

движение;

открытие (например, окна, двери или ворота);

утечку воды или опасного газа.

Они также могут отслеживать факторы окружающей среды, такие как температура, влажность, уровень гидратации (например, садовой почвы), интенсивность света и скорость ветра.

Система управления

Стоит добавить, что если в основе домашнего интеллекта лежит усовершенствованная панель управления охранной сигнализацией, то детекторы системы охранной сигнализации могут принять участие в реализации функции умного дома. Это решение не только чрезвычайно функционально и уменьшает количество электроники в домашней среде, но, прежде всего, является экономичным, поскольку нет необходимости дублировать некоторые датчики. И так, например, датчики движения системы охранной сигнализации, помимо обнаружения потенциальных злоумышленников, желающих проникнуть на участок, можно использовать для управления освещением в саду. То же самое и с магнитными датчиками, охраняющими окна и двери. Они могут не только обнаружить попытку взломщика открыть окно — если оно будет открыто на время проветривания, то контрольная панель, оповестившая об этом датчиком, отключит подачу горячей воды к радиатору, установленному в помещении.

Панель управления и другие устройства

В зависимости от выбранной системы может потребоваться установка умного дома или контрольной панели. Она собирает информацию с датчиков, чтобы затем интерпретировать ее и управлять работой других устройств, присутствующих в системе. Однако есть решения, которые не требуют использования «центрального блока» — здесь все задачи могут быть запрограммированы для отдельных устройств.

Иногда также необходимо оборудовать систему дополнительными модулями, которые выполняют определенные логические функции — благодаря им можно построить дополнительные зависимости между управляющими сигналами и данными, поступающими с датчиков.