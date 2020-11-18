Грунтовые анкеры от производителя

12:00 18.11.2020

Грунтовые анкеры — это крепежные устройства, задача которых заключается в переносе нагрузки от веса закрепляемой конструкции на грунтовое основание.

Такой метод прекрасно подходит, например, для поддержания шпунтованных или бетонных стен препятствующих обрушению или смещению почвенной массы. Технология повсеместно применяется при решении задач гражданского, промышленного или транспортного строительства. Объясняется это доказанной эффективностью и сравнительно низкой себестоимостью.

Приобрести грунтовые анкеры по выгодной цене проще всего у производителя. В этом случае покупатель гарантированно получает качественные изделия, соответствующие условиям реализуемого проекта. Не последнее значение имеет и постоянное наличие наиболее ходовых типоразмеров. Опытный поставщик знает, какой объем и ассортимент остатков позволит перекрыть потребности основной категории покупателей.

Очень важно чтобы анкеры соответствовали установленным проектным нагрузкам. Это не только упрощает работу с ними, но и банально экономит бюджет. Крепеж приобретается ровно в том количестве, в котором необходим. Без запаса с оглядкой на возможный брак или недостаточное соответствие заявленным параметрам.

Хорошим признаком считается сосредоточение производства всех конструктивных частей изделия и комплектующих в одном месте. Это позволяет поддерживать высокие стандарты контроля качества. У покупателя не возникает проблем с сочетанием отдельных частей буроинъекционных анкерных систем из разных поставок. Один производитель, одно производство — неизменное качество для продукции.

Очевидно, что одних только заверений поставщика о качестве продукции мало. Покупателю хочется видеть вещественное подтверждение правдивости сделанного заявления. Сегодня это может быть сертификат соответствия. То, что производитель добровольно пошел на лабораторные и полевые испытания своего товара по условиям стандарта ГОСТ-Р уже говорит о многом.