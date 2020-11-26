Вывоз мусора при организации строительных работ

23:58 26.11.2020

Организация строительных работ влияет на их сроки гораздо больше, чем эффективность персонала То есть, менее опытные работники сопоставимой квалификации выполнят работу быстрее своих опытных коллег, если руководство сумело правильно организовать доставку строительных материалов, вывоз строительного мусора, вовремя обеспечивает стройку "расходниками".

Организация строительных работ влияет на их сроки гораздо больше, чем эффективность персонала

То есть, менее опытные работники сопоставимой квалификации выполнят работу быстрее своих опытных коллег, если руководство сумело правильно организовать доставку строительных материалов, вывоз строительного мусора, вовремя обеспечивает стройку "расходниками".

Насколько важно организовать вывоз мусора со стройплощадки и кто это должен делать

Согласно закону, вывозом отходов строительства должна именно компания-подрядчик. При этом, она должна использовать для сбора мусора специально заказанные контейнеры. А осуществлять вывоз мусора должна специальная машина.

Не имеет значения разовая это акция или вывоз осуществляется на регулярной основе: машина должна соответствовать необходимым стандартам. Обычно этим занимаются профильные компании, с которыми договаривается не заказчик строительных работ, а те, кто ими занимается. Это логично, так как:

они знают как быстро будет образовываться мусор;

сколько именно мусора потребует стройка или ремонт;

с какой периодичностью его надо вывозить.

Но ошибочно думать, что вывоз мусора заказывают только компании. После обычного ремонта в квартире скапливается очень много разного рода мусора. Который нельзя выкидывать в соседнем лесочке или в обычные мусорные контейнеры. Частное лицо тоже обязано заказывать машину. Либо отвезти его на свалку самостоятельно.

Использовать услуги по вывозу мусора - выгоднее

Большинство строительных компаний уже понимают, что квалифицированные партнеры, выполняющие свою работу за деньги удобнее и выгоднее, чем самостоятельная организация процесса.

Отсутствует необходимость в специальной технике. А также не надо увеличивать штат сотрудников (или отвлекать тех, что есть от текущих работ). А еще можно не бояться внезапных проверок. Штрафы за несоблюдение правил, связанных с вывозом мусора давно перестали быть символическими и регулярно выписываются юридическим лицам.

Для частного же лица вывоз не бытового мусора - достаточно редкое явление. Обычно связанное с ремонтом. Учитывая стоимость даже бюджетного ремонта, стоимость заказа машины для вывоза всего накопленного при ремонте мусора за один день выглядит более чем адекватной.

К тому же, это ускоряет процесс ремонта, можно вывезти мусор и провести (заказать) уборку за один день. А, возможно, и полдня. Другие варианты не только могут обойтись дороже, но и займут большее количество сил и времени.