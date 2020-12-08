Владельцам жилья грозят новые запреты с 2021 года

В 2021 году жильцов многоквартирных домов ждет ряд нововведений, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на постановления правительства от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое вступает в силу с 1 января.

Жильцов многоквартирных домов с нового года ожидают как минимум десять нововведений. Так, им запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, где часто они хранят соленья, банки и прочие дачные атрибуты.

Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания. Это также предусматривает запрет на использование любой газовой плиты до того момента, как жильцы проведут ее диагностику за свой счет. 

Документ также запрещает оставлять без присмотра горящие свечи, непотушенные сигареты, в том числе на балконах и лоджиях. 

Изменения также коснутся решеток на окнах подвалов и аварийных выходов: они должны открываться. Не исключается, что у пожарных служб могут возникнуть вопросы решетками на окнах квартир, расположенных на первых этажах. 

За нарушение правил нарушителям может грозить штраф.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2020, 17:02
    Гость: ABCD

    Неплохо бы гражданам ввести ещё и систему при которой те, кого не штрафовали за пол года например, будут оштрафованы за скрытность, если их не штрафовали ранее, значит искусно маскируются.
    Так же, тех кого часто штрафуют, что бы штрафовали за количество штрафов - превысил лимит штрафов за месяц, квартал, год- штраф.
    И вообще, при рождении ребёнка в РФ нужно автоматом ему присваивать не только ИНН и СНИЛС но и "карту штрафов" что бы родители ещё до школы вносили туда будущие штрафы заочно.
    Ну и далее, пошел на выборы- штраф за чрезмерную гражданскую активность, не пошел- двойной штраф за пассивность, проголосовал не за ЕР- штраф за не лояльность власти, проголосовал за ЕР- штраф а партийный фонд ЕР.
    Потратил в месяц больше суммы МРОТ- штраф, зашел в подъезд своего дома позже восьми вечера- штраф, косо посмотрел на герр полицая- штраф за неуважение к МВД, не поклонился портрету Гегемона- штраф, не начал благодарить власть во время выписки очередного штрафа- штраф за неуважение к власти.
    Это золоте дно! бюджет можно пополнять вообще нечего не делая! Стадо элитных крупнорогатых слуг народа можно увеличить втрое, штрафами им и зарплаты по 700тыс можно сделать и каждому элитному по служебной квартире и VIP машину с ведёрком.

  2. 08.12.2020, 14:37
    Гость: ну

    ну да, пока сидят тихо и не возмущаются можно и поиздеваться, но если возникнут проблемы с натой, то сразу начнут верещать о патриотизме и долгах родине.

  4. 08.12.2020, 12:33
    Гость: Депутат-патриот

    Это правильный и своевременный закон, нам нужно много штрафов хороших и разных.

  5. 08.12.2020, 12:28
    Гость: topor

    Все выше перечисленные нарушения пожарной безопасности уже были указаны в старых правилах. Сначала было требование о том,что решётки на окнах 1-го этажа должны быть распашные. Потом это убрали,а теперь опять ввели. МСЧ ,наверное, кроме,как переиначивать однажды введённые требования больше делать нечего? Про шмотки и мусор на чердаках и в подвалах давнее требование.То что газовая плита должна быть исправна тоже не вчерашнее требование. Ну а с другой стороны,а кто будет контролировать исполнение? Проверки МКД по закону только согласно плана и 1 раз в 3 года, а также внеплановые,если пришла жалоба, либо требование надзорных органов.А это бывает не часто.

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