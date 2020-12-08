Владельцам жилья грозят новые запреты с 2021 года

11:06 8.12.2020

В 2021 году жильцов многоквартирных домов ждет ряд нововведений, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на постановления правительства от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", которое вступает в силу с 1 января.

Жильцов многоквартирных домов с нового года ожидают как минимум десять нововведений. Так, им запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, где часто они хранят соленья, банки и прочие дачные атрибуты.

Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания. Это также предусматривает запрет на использование любой газовой плиты до того момента, как жильцы проведут ее диагностику за свой счет.

Документ также запрещает оставлять без присмотра горящие свечи, непотушенные сигареты, в том числе на балконах и лоджиях.

Изменения также коснутся решеток на окнах подвалов и аварийных выходов: они должны открываться. Не исключается, что у пожарных служб могут возникнуть вопросы решетками на окнах квартир, расположенных на первых этажах.

За нарушение правил нарушителям может грозить штраф.