Красители для бетона

21:20 14.12.2020

Инновационные разработки используется сегодня во многих сферах, включая строительство

Именно там придумали использовать краситель для бетона, способный превратить скучный серый цвет в покрытия самых выразительных оттенков. Использовать для декорирования бетонных изделий можно как готовый краситель, так и пигменты, изготовленные своими руками, однако первый вариант всё-таки предпочтительнее. Окрашенный таким образом материал используется для декора тротуарной плитки и бордюров, брусчатки, мелких элементов фасада и штукатурки.

На сегодняшний день выделяют два варианта окрашивания бетонного материала, когда речь идет о готовом объекте или производстве цветного бетона. Каждое решение имеет свои плюсы и особенности. Воспользоваться первым вариантом можно прежде всего для того, чтобы придать нужные оттенки объектам внушительной площади. По сути, это та же покраска. Для этого подготовленный состав наносится на бетонное основание. Если пигмент выбран качественный, то он проникнет вглубь на пару миллиметров.

В то же время сегодня очень часто при производстве бетона используют специальные компоненты, не только окрашивающие основной состав, но и способные довольно прочно схватиться с основой. В итоге производитель получает цвет, который держится на протяжении всего срока эксплуатации изделия, созданного из подобного сырья. Заново окрашивать поверхность в итоге уже не потребуется. Стоит такое решение дороже, однако полностью окупается в процессе использования. Посмотреть варианты можно здесь.

Основные типы красителей для бетона

Для окрашивания бетонной смеси применяются особые красители органического и минерального происхождения. Второй считается самым популярным, так как он способен гораздо дольше сохранять цвет и стоит сравнительно недорого. Впрочем, второй вариант тоже остается востребованным.

На сегодняшний день на рынке можно найти пигменты в форме порошка, суспензии а также сыпучие. Суспензии более удобны, так как их использование не представляет ни малейшей опасности, а потому вооружаться дополнительно защитными средствами при работе с ними не приходится. Изначально же для окраски цемента применяли исключительно порошковый колер. Если речь шла о необходимости создать розовый оттенок изделия, то использовалась крошка из красного кирпича. Гораздо позже стали актуальными и другие методы покраски цементного раствора. В частности, использовались всё те же красители на основе оксидов металла. Сыпучие пигменты считаются лучше порошковых, так как красящие способности их улучшены. В процессе использования они не образуют пыли, что тоже немаловажно при работе с материалами подобного типа.

Если речь идет о действительно качественной продукции, то она отличается превосходной устойчивостью к агрессивным проявлениям извне, будь то влажность, температурные перепады или повышенная солнечная активность. При этом содержание красителя в бетоне не должно превышать действующих норм, так как избыток его может отразиться не самым лучшим образом непосредственно на материале.