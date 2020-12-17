Мэрия Москвы отменила программу «добровольного страхования» жилья

Правительство Москвы прекратило действие льготной программы страхования жилья, которая существовала 25 лет, пишет газета "КоммерсантЪ".

Отмечается, что с декабря москвичи начнут получать квитанции для оплаты услуг ЖКХ без пункта о доплате за "добровольное страхование жилья". Теперь собственникам предлагается заключать договоры страхования жилья напрямую со страховыми компаниями без участия города. 

Отмечается, что обязательства по действующим договорам, заключенным в рамках программы, будут исполнены в полном объеме. 

Программа "добровольного страхования" отличалась низкими тарифами: 23,53 рубля за квадратный метр при страховой сумме в 44 000 рублей за кв. м. В выплатах 15% коменсации брал на себя город. 

В программе учавствовали "АльфаСтрахование", ВСК, "Согласие", "ВТБ Страхование" и "Ингосстрах".

Согласно статистике города, с начала действия данной программы было урегулировано более 205 000 страховых случаев, по которым было выплачено возмещение на сумму почти 4 млрд рублей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2020, 13:16
    Гость: Прохожий

    Да здравствует Собянин, последовательно уничтожающий все льготы, которые устроил москвичам вышедший из доверия Лужков!
    И слава Медведеву, который этого Собянина поставил!

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