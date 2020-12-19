Регионам могут разрешить сносить неаварийные панельные дома
Российские регионы в рамках комплексного развития территорий могут получить право сносить неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, капитальный ремонт которых слишком дорог или где существует физический износ основных конструктивных элементов, таких как крыша, стены, фундамент, сообщает ТАСС.
Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о комплексном развитии территорий поддержал думский комитет по транспорту и строительству.
"Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории поселения, городского округа в пределах одного или нескольких элементов планировочной структуры или их частей, в границах которой расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом субъекта РФ", - говорится в документе.
Данные критерии устанавливаются исходя из одного или нескольких требований. В частности, при физическом износе основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент), который превышает определенное субъектом РФ значение. Кроме того, снос многоквартирного дома возможен, если совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту его конструктивных элементов и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом региона.
Согласно поправкам, в границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества. В законопроекте также добавляется пункт о том, что на организацию собраний собственников жильцов неаварийных домов по вопросу вхождения в программу реновации отводится не менее одного месяца.
Решение о включении многоквартирного дома в программу сноса и реконструкции будут принимать только собственники квартир.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Привет Хрущеву! *Экономика должна быть экономной*.
В России действительно сохраняется много домов, срок эксплуатации которых уже истек или истекает. С другой стороны, непонятно откуда регионы будут брать денежные средства на реализацию программы по расселению и сносу панельного жилья. Поэтому высока вероятность, что программа по всей стране может затянуться на десятилетия, особенно в бедных регионах, где ощущается острая нехватка денежных средств.
С другой стороны,в стране довольно много многоквартирных домов барачного типа послевоенной постройки. В большинстве регионов запущены программы по их расселению, деньги на которые идут опять же из тощих бюджетов регионов. Так что благие желания пока не совпадают с возможностями.
чтобы убрать людей с дорогих земель.
Снести, немедленно, домик дядюшки Тыквы!!!
Быдло -из центров городов - на окраины, в гетто. Центры - на продажу!