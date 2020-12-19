Регионам могут разрешить сносить неаварийные панельные дома

13:53 19.12.2020

Российские регионы в рамках комплексного развития территорий могут получить право сносить неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, капитальный ремонт которых слишком дорог или где существует физический износ основных конструктивных элементов, таких как крыша, стены, фундамент, сообщает ТАСС.

Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о комплексном развитии территорий поддержал думский комитет по транспорту и строительству.

"Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории поселения, городского округа в пределах одного или нескольких элементов планировочной структуры или их частей, в границах которой расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом субъекта РФ", - говорится в документе.

Данные критерии устанавливаются исходя из одного или нескольких требований. В частности, при физическом износе основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент), который превышает определенное субъектом РФ значение. Кроме того, снос многоквартирного дома возможен, если совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту его конструктивных элементов и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом региона.

Согласно поправкам, в границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества. В законопроекте также добавляется пункт о том, что на организацию собраний собственников жильцов неаварийных домов по вопросу вхождения в программу реновации отводится не менее одного месяца.

Решение о включении многоквартирного дома в программу сноса и реконструкции будут принимать только собственники квартир.