Очевидные преимущества остекления на основе деревянных рам

12:53 24.12.2020

Все больше людей пересматривают свое отношение к пластиковым окнам, еще недавно считавшимся единственным вариантом приемлемого остекления как для квартиры, так и частного дома

Причина этого заключается в том, ПВХ на поверку оказался не таким уж хорошим «соседом». Полностью синтетическое происхождение имеет ряд существенных недостатков, как, например, уязвимость перед некоторыми внешними факторами, а также потенциал вреда для здоровья человека.

В группе риска в первую очередь находятся люди страдающие от болезней органов дыхания и аллергии. В процессе эксплуатации пластик понемногу выделяет молекулы веществ, воздействие которых на организм не проходит бесследно. Полностью здоровый человек какое-то время может не замечать этого, но ослабленные болезнью или просто с недостаточно сильным иммунитетом, в том числе и дети — почувствуют сразу. К слову, неудобство доставляют не только протекающие химические процессы. ПВХ непроницаем для кислорода, что создает в закрытом помещении эффект парника. Температура воздуха остается приемлемой, однако дышать абсолютно нечем.

А теперь, логичным будет рассмотреть, что предлагают деревянные окна Зенит из таких пород древесины, как сосна, лиственница, дуб:

высокие теплоизоляционные характеристики;

устойчивость к воздействию ультрафиолета;

невосприимчивость к резким перепадам температур;

хорошие декоративные свойства даже у дешевых моделей;

экологичность материала натурального происхождения;

микроциркуляция кислорода без сквозняков.

Не многие знают, что купить деревянные окна в Москве и во многих других городах не представляет никакой сложности. В большинстве случаев конструкции изготавливаются под конкретного клиента, с учетом параметров каждого из оконных проемов. Замеры выполняются представителем производителя, что позволяет избежать возможных проблем с несоответствием заявленных размеров с реальными. В целом, услуга аналогично той, что предоставляется при приобретении металлопластиковых окон. Однако вместо марки рамы предлагается выбор древесины и вариантов обработки материала.