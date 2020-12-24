Очевидные преимущества остекления на основе деревянных рам

Все больше людей пересматривают свое отношение к пластиковым окнам, еще недавно считавшимся единственным вариантом приемлемого остекления как для квартиры, так и частного дома 

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Причина этого заключается в том, ПВХ на поверку оказался не таким уж хорошим «соседом». Полностью синтетическое происхождение имеет ряд существенных недостатков, как, например, уязвимость перед некоторыми внешними факторами, а также потенциал вреда для здоровья человека.

В группе риска в первую очередь находятся люди страдающие от болезней органов дыхания и аллергии. В процессе эксплуатации пластик понемногу выделяет молекулы веществ, воздействие которых на организм не проходит бесследно. Полностью здоровый человек какое-то время может не замечать этого, но ослабленные болезнью или просто с недостаточно сильным иммунитетом, в том числе и дети — почувствуют сразу. К слову, неудобство доставляют не только протекающие химические процессы. ПВХ непроницаем для кислорода, что создает в закрытом помещении эффект парника. Температура воздуха остается приемлемой, однако дышать абсолютно нечем.

А теперь, логичным будет рассмотреть, что предлагают деревянные окна Зенит из таких пород древесины, как сосна, лиственница, дуб:

  • высокие теплоизоляционные характеристики;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета;
  • невосприимчивость к резким перепадам температур;
  • хорошие декоративные свойства даже у дешевых моделей;
  • экологичность материала натурального происхождения;
  • микроциркуляция кислорода без сквозняков.

Не многие знают, что купить деревянные окна в Москве и во многих других городах не представляет никакой сложности. В большинстве случаев конструкции изготавливаются под конкретного клиента, с учетом параметров каждого из оконных проемов. Замеры выполняются представителем производителя, что позволяет избежать возможных проблем с несоответствием заявленных размеров с реальными. В целом, услуга аналогично той, что предоставляется при приобретении металлопластиковых окон. Однако вместо марки рамы предлагается выбор древесины и вариантов обработки материала.

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