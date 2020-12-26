Строительство и строганный брус

© KM.RU, Алексей Белкин

При строительстве домов, отделке различных помещений, при возведении бань, саун и СПА-комплексов широко используется древесина.

Она бывает разной: в зависимости от вида дерева, типа обработки, размеров и качества. Лучше всего покупать пиломатериалы непосредственно у производителя или крупной оптовой компании, которая является дистрибьютором в конкретном регионе. В таком случае можно существенно сэкономить, например, покупая тот же строганный брус, особенно, если нужна также и доставка материала на конкретный участок.

Особенности при выборе пиломатериалов.
Тут важно понимать, для каких именно целей и почему покупается та или иная древесина. Например, можно делать покупку по следующим критериям:

  1. Пиломатериалы для строительства и отделки. Сюда могут входить такие разновидности дерева как доска для пола, вагонка, строганная доска или брус и так далее. Выбирается материал, исходя из прочности, цены, свойств.
  2. Материалы для бани, сауны. В этом случае крайне важна устойчивость к влаге, способность дерева не подвергаться размножению бактерий и грибков, причем длительный срок. А потому зачастую выбирают такие сорта древесины как липа или осина.
  3. Размеры и цены на брус, доску. В зависимости от того, какие типоразмеры нужны, подбирается нужное количество материала. Древесина также может быть разной степени просушки, что важно учитывать при выборе.

Когда речь идет о покупке дерева, всегда нужно понимать, будет ли оно дополнительно обрабатываться. Например, для сауны или бани дерево не должно быть ничем обработано по причине того, что любые лаки и краски при нагревании выделют опасные испарения, а потому дерево в указанном случае используется исключительно без покрытия.

Что стоит уточнять при покупке древесины?
 

Обязательно уточняется вопрос доставки – если она бесплатная или по низкой цене, то так можно существенно сэкономить. Иногда на лесопилке нет достаточного количества нужного материала – он может быть в распиле или в виде сырья. В таком случае сразу нужно уточнять, каковы сроки поставок дерева.

Хорошо, если древесина, например, та же сосна или лиственница, представлена в разных типовых размерах – это позволяет выбрать брус, доску, прочие виды продукции из дерева по максимальному числу параметров.

Выбор древесины также может делаться, исходя из того, какие стандарты производства используются: ГОСТ или ТУ.

При выборе также всегда обращают внимание на сорт (например, Прима, Экстра, А, АВ, В и так далее). В любом случае лучше сразу спрашивать совета у консультантов – так можно сэкономить массу времени на подбор древесины для своего проекта.

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