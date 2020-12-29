Современные СИП-дома от ЭкоЕвроДом

02:23 29.12.2020

Решив построить одноэтажный загородный дом, стоит обратить внимание на СИП-строения

Главным преимуществом является то, что производятся они по экономичной канадской технологии. Для молодых семей, которые, как правило, испытывают определенную нужду, которые не могут построить собственный дом из высококачественных материалов, подобные одноэтажные сип дома будут идеальным решением. В представленной ниже информации преимущества этих строений описаны более подробно.

Преимущества домов из СИП-панелей



Среди основных положительных факторов, на основании которых стоит выбрать строение, выполненное из высококачественных современных и экологичных sip-панелей, можно выделить следующие:

конечная стоимость среднестатистического дома не превышает 1 млн руб;

сниженные затраты на обслуживание и отопление за счет использования между панелями теплоизоляционного материала;

сип-панели защищены от повреждения насекомыми и вредителями;

быстрая сборка, отсутствие усадки;

заселиться в дом можно в год возведения.

Особого внимания заслуживает то, что будущий владелец загородного дома может вносить в него не всю всю сумму сразу, но определенными заранее определенными, заранее установленными частами. Это достаточно удобно и выгодно.

Преимущества сотрудничества с ЭкоЕвроДом

Для того чтобы построить такое быстрое и прочное строение для комфортного проживания, необходимо обратиться в компанию ЭкоЕвроДом. Специалисты данной организации на протяжении многих лет создают проекты одноэтажных домов, выполненных из этого качественного экологичного материала.

Над каждым строением работают инженеры, архитекторы и дизайнеры, а также многочисленные подрядные организации. Они выполняют качественные отделочные работы и проводят необходимые коммуникации. Руководство тщательно контролирует каждый этап работы. Технадзор проверяет договорные обязательства.

Чтобы получить дом мечты, стоит просто связаться с сотрудниками компании. Попросить проконсультировать по всем вопросам, связанным со строительством. Специалисты ответят на все вопросы. Посоветуют оптимальный вариант для того или иного заказчика. Будет подобран идеальный вариант, максимально подходящий для каждой отдельной семьи. Также осуществляя заказ на строительство, есть возможность в индивидуальном порядке заказать внутреннюю отделку.