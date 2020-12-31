Особенности сантехнических инсталляций и основные различия

Инсталляция – это конструкция из рамы, которая монтируется к стене и полу. Особенность данной системы заключается в том, что можно скрыть всю сантехническую арматуру в стене, и тем самым улучшить внешний вид интерьера и сэкономить свободное пространство.

Разновидности сантехнических инсталляций

  1. Блочные. Чаще всего применяются в ходе монтажа системы на капитальную стену. Особенность состоит в том, что блочная модель подвешивается на стену, и посредством анкерных болтов надежно крепится. Это довольно простая система, которая не требует серьезных финансовых вложений.
  2. Рамные. Этот вариант подходит для всех стен, а основное отличие состоит в том, что основная опора данной системы устанавливается на пол. Такой вариант по конструктивному исполнению сложнее, так что цена их выше.

Предназначение инсталляции

Что касается назначения, то инсталляция может быть для:

  1. Для подвесного унитаза.
  2. Для напольного унитаза.
  3. Раковины.
  4. Поручня.
  5. Биде.
  6. Душевого трапа.

Благодаря обширному разнообразию можно скрыть практически все системы, и тем самым сэкономить пространство в ванной и во много м улучшить внешний вид.

Кнопки смыва

При выборе стоит обратить внимание на основные характеристики, а именно:

  1. Высота.
  2. Ширина.
  3. Глубина.
  4. Кнопка смыва.

Последний момент один из наиболее важных, так как именно он будет виден визуально.

Что касается режима смыва, то и тут есть собственные отличия:

  1. Двойной. Это может быть как 4, так и 6 литров. Служит для экономии воды.
  2. Классический. Это наиболее дешевый вариант, который встречается чаще всего.

Если говорить о материале изготовления, то производитель может использовать стекло, пластик или сталь. Тут уже во многом выбор зависит от желания владельца.

Во время приобретения важно уделить внимание и такому момента, имеется ли в комплекте кнопка слива. Часто ее требуется приобрести отдельно, так что важно учитывать совместимость системы кнопки и инсталляции. Стоит понимать, что простая система может попросту не поддерживать двухрежимный слив. То есть даже в этом моменте могут быт свои сложности. Если нет уверенности, то всегда можно обратиться к консультанту в магазине, чтобы он помог сделать верный выбор. В таком случае можно быть уверенным, что будет полная совместимость и не будет никаких проблем в ходе эксплуатации. И еще один важный нюанс – это сантехника от проверенного бренда. Это точно избавит от всех возможных сложностей.

Источник: vodopadoff.ru

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