Особенности сантехнических инсталляций и основные различия

01:14 31.12.2020

Инсталляция – это конструкция из рамы, которая монтируется к стене и полу. Особенность данной системы заключается в том, что можно скрыть всю сантехническую арматуру в стене, и тем самым улучшить внешний вид интерьера и сэкономить свободное пространство.

Разновидности сантехнических инсталляций

Блочные. Чаще всего применяются в ходе монтажа системы на капитальную стену. Особенность состоит в том, что блочная модель подвешивается на стену, и посредством анкерных болтов надежно крепится. Это довольно простая система, которая не требует серьезных финансовых вложений. Рамные. Этот вариант подходит для всех стен, а основное отличие состоит в том, что основная опора данной системы устанавливается на пол. Такой вариант по конструктивному исполнению сложнее, так что цена их выше.

Предназначение инсталляции

Что касается назначения, то инсталляция может быть для:

Для подвесного унитаза. Для напольного унитаза. Раковины. Поручня. Биде. Душевого трапа.

Благодаря обширному разнообразию можно скрыть практически все системы, и тем самым сэкономить пространство в ванной и во много м улучшить внешний вид.

Кнопки смыва

При выборе стоит обратить внимание на основные характеристики, а именно:

Высота. Ширина. Глубина. Кнопка смыва.

Последний момент один из наиболее важных, так как именно он будет виден визуально.

Что касается режима смыва, то и тут есть собственные отличия:

Двойной. Это может быть как 4, так и 6 литров. Служит для экономии воды. Классический. Это наиболее дешевый вариант, который встречается чаще всего.

Если говорить о материале изготовления, то производитель может использовать стекло, пластик или сталь. Тут уже во многом выбор зависит от желания владельца.

Во время приобретения важно уделить внимание и такому момента, имеется ли в комплекте кнопка слива. Часто ее требуется приобрести отдельно, так что важно учитывать совместимость системы кнопки и инсталляции. Стоит понимать, что простая система может попросту не поддерживать двухрежимный слив. То есть даже в этом моменте могут быт свои сложности. Если нет уверенности, то всегда можно обратиться к консультанту в магазине, чтобы он помог сделать верный выбор. В таком случае можно быть уверенным, что будет полная совместимость и не будет никаких проблем в ходе эксплуатации. И еще один важный нюанс – это сантехника от проверенного бренда. Это точно избавит от всех возможных сложностей.

Источник: vodopadoff.ru